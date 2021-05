Coopération : les Interventions d’Enabel dans la région de Kindia visitées par le Ministère de la Coopération et l’Ambassade du Royaume de Belgique

KINDIA- Du 18 au 20 mai 2021, l'Agence belge de développement "Enabel" a organisé, avec l’Ambassade du Royaume de Belgique et le Ministère de la Coopération et de l’Intégration Africaine, une visite de terrain à Kindia. Objectif : toucher du doigt les réalisations d’Enabel dans la Région en lien avec ses différentes Interventions et préparer le prochain comité de concertation stratégique du programme commun de coopération Guinée - Belgique. La mission s'est achevée sur une note de satisfaction des différentes parties.

Conduite par le Ministère de la Coopération et de l’Intégration Africaine et l’Ambassade du Royaume de Belgique en Guinée, la mission a visité certaines infrastructures réalisées et en cours de réalisation par Enabel dans la région de Kindia. Elle y a rencontré organisations paysannes, entrepreneurs et autres bénéficiaires de la coopération bilatérale Guinée-Belgique.

Dans Koliagbé où elle a débuté la visite, la mission a conféré d’abord avec 6 (six) groupements de femmes auxquels Enabel a permis d’acquérir des outils de gestion financière afin d’optimiser leur revenu. Ces groupements ont notamment bénéficié de kits de gestion financière (caisses, cachets, carnets de membre). M’mah CAMARA, porte-parole des groupements bénéficiaires s’est réjouie de l’accompagnement : "nous remercions Enabel de nous avoir permis de nous organiser. Nous sommes contentes et promettons que l’appui sera utilisé à bon escient".

Après Koliagbé, la mission s’est rendue à Badaraya. Là, elle a visité les travaux d’aménagement agricole réalisés par le projet DAKMA (Développement Agricole à Kindia et Mamou) dans le cadre du Programme de démarrage de la Coopération bilatérale Guinéo-belge. Ce sont au total six puits améliorés, fonctionnant au moyen de l’énergie solaire et électrique qui y ont été construits par Enabel.

À Bendougou, où elle s’est rendue dans la matinée du jeudi 20 mai, la mission conjointe Enabel-MCIA-Ambassade de Belgique a conféré avec la Coopérative des semenciers de Bendougou qui, toujours dans le cadre de DAKMA, avait bénéficié de l’accompagnement d’Enabel pour l’aménagement de 24 hectares pour la culture, la réalisation de 6 kilomètres de clôture grillagée, de 6 puits, d’un magasin de stockage des récoltes et d’un air de battage. Devant la délégation, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers Enabel.

« Devant le ministère de la Coopération et de l’ambassade de Belgique, nous témoignons de notre satisfaction quant à tout l’accompagnement dont nous a fait bénéficier Enabel. Les réalisations se passent de commentaires. Nous ne cultivions le riz que pendant l’hivernage, nous le faisons maintenant à n’importe quel moment de l’année maintenant grâce à ces infrastructures » a témoigné Ibrahima Soumah, Président de la Coopérative des semenciers de Bendougou.

Pour l’Ambassade de Belgique, représentée par Marie Goretti NYRARUKUNDA, première Secrétaire en charge de la Coopération, il y a de quoi être satisfait au terme de cette visite : « Nous sommes très satisfaits de voir progresser des activités, malgré le Covid-19. Nous sommes aussi satisfaits de voir que les bénéficiaires eux-mêmes sont en train de mettre en place des structures pérennes qui vont leur permettre d’augmenter leur profit et surtout des femmes d’être partie prenante. Elles-mêmes ont témoigné que ça va changer leur quotidien ».

« Au-delà des documents et des rapports, être au contact des bénéficiaires, c’est ce qui prouve que ce qu’on a fait est bon ou pas. Pour nous, c’était important de conduire cette délégation sur le terrain afin qu’elle puisse rencontrer les bénéficiaires des projets et voir les réalisations » a pour sa part assuré Gerrit Bosman, Programme Manager ENTREPRENA d’Enabel.

Situant le contexte de cette visite de terrain, à savoir celui de la tenue du Comité Mixte paritaire de Concertation qui doit réunir les prochains jours l’Ambassade de Belgique, Enabel et le Ministère de la Coopération, Mohamed Hady Barry, Secrétaire Général du Ministère de la Coopération et de l’Intégration Africaine, s’est montré tout aussi satisfait : "Après nos constats et les témoignages des bénéficiaires des différents projets par rapport aux actions d’Enabel, nous, représentants de l’Etat guinéen, ne pouvons que nous réjouir de ce partenariat bilatéral. Nous en rendrons compte à qui de droit", a-t-il indiqué.