Journée de l'Afrique : UBA organise la 3ème édition des "UBA Africa Conversations"

Le Groupe UBA (United Bank for Africa), fidèle à sa tradition a organisé, ce mardi 25 mai 21, la 3ème édition des «UBA Africa Conversations», un espace d'échanges sur des sujets d'importance capitale touchant les opportunités et défis de l’Afrique et du monde. En organisant cette 3ème édition ce 25mai, le Groupe UBA a voulu également commémorer la Journée de l'Afrique.

Placée sous le thème « l’Afrique vers le monde», la rencontre virtuelle de cette année a réuni des participants de haut rang comme le président Rwandais Paul Kagamé, la Directrice Générale de l’Organisation mondiale du Commerce, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Makhtar Diop, Directeur Général de Société Financière Internationale, M. Tony Elumelu Président du Conseil d’Administration d’United Bank for Africa.

A l'ordre du jour ? De nombreuses questions d'actualité : Covid-19, ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine), Sécurité, révolution numérique. La modération des discussions été assurée M. Tony Elumelu PCA d’UBA. Sur chaque question, les panélistes ont brossé la situation et préconisé des pistes de solutions.

S'exprimant sur la pandémie de Covid-19, le président de la République du Rwanda, Paul Kagamé, a reconnu que l'économie africaine a été durement impactée. Ce leader africain indique que l'Afrique doit compter ses enfants pour sortir de cette crise. "Il est important de travailler ensemble en tant que continent pour la fabrication des vaccins. Nous ne pourrons pas sortir de ce choc sans investir davantage dans nos systèmes de santé. Ce virus ne sera pas la dernière crise sanitaire mondiale. Quand on parle d’une Afrique nouvelle, le continent doit avoir confiance en ses potentialités », a lancé le président Rwandais.

Evoquant cette grave crise sanitaire qui a bouleversé la planète, le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a tout d’abord rappelé que le continent africain bien que touché par cette pandémie, n’a pas connu les mêmes conséquences négatives comparativement à d’autres. Il appelle toutefois à ne pas baisser la garde, car ce qui se passe dans le reste du monde peut également arriver au continent.

« Ce qui se passe dans le reste du monde peut également se passer sur notre continent. On a commencé à vacciner sur le continent africain. Jusque-là l’Afrique a administré un peu plus de 25 millions de doses. L’OMS travaille nuit et jour pour une distribution équitable des vaccins, mais il est clair que l’Afrique ne peut pas se fier à l’importation du reste du monde. Non seulement pour le vaccin contre le covid-19 mais aussi pour les autres vaccins. Aujourd’hui, l’Afrique doit aussi commencer à produire les vaccins sur le continent. La pandémie a montré que l’accès n’est pas un luxe, mais une nécessité humanitaire » a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pour mettre fin à cette pandémie sur le continent, il faut une coopération de tous, préconise le DG de l'OMS. « Nous avons de bonnes nouvelles, la semaine dernière, les Nations-unies ont annoncé 18 millions des doses à partager. Pour le moyen, le court et long terme, nous devons augmenter nos capacité de fabrication de vaccins", conseille Dr Tedros.

Pour la Directrice Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMS), il y a une inégalité dans la distribution des vaccins qu’il faut corriger, car jusque-là il n'y a que 1,5% de la population qui a bénéficié des vaccins en Afrique. "Nous devons corriger l’inégalité de distribution des vaccins sur le continent. L’Afrique a obtenu 1,5 % dans la distribution des vaccins (…). Pour mettre fin à cette pandémie, le monde doit voir comment coopérer. Cela doit commencer par le partage de ce qui existe, c’est dans l’intérêt de tout le monde » a déclaré Dr Ngozi Okonjo-Iweala.

De son côté, le Directeur Général de la Société Financière Internationale a plutôt salué la mobilisation dont le continent africain a fait preuve dans le cadre de la riposte contre la pandémie. Pour Makhtar Diop, le continent doit se souder davantage pour vaincre cette pandémie. "Je pense que nous devons le faire davantage parce que c’est une nécessité importante » a souligné le DG de la SFI.

Parlant de la ZLECAF, (la Zone de libre-échange continentale africaine), la directrice de l’OMC a souligné que c'est aux dirigeants des pays africains de profiter de cette initiative pour créer des entreprises.

« Je suis contente que nos présidents aient pris cette initiative. Mais pour accompagner cela, il faut créer la logistique, investir dans la technologie pour faciliter les mouvements. (...) Si nous voulons une grande croissance que de compter plutôt sur l’extérieur, nous faire respecter, nous devons faire marcher cette zone de libre-échange. J’ai de l’espoir », dira Dr Ngozi Okonjo-Iweala.

Sur la révolution numérique, M. Makhtar Diop estime que le continent doit travailler de concert en vue de renforcer les systèmes de santé. "Nous devons le faire ensemble et de façon durable et équitable. Nous n’avons pas des chaines de valeur locales, régionales, mais nous pouvons les construire en créant des spécialisations au niveau des pays", a préconisé M. Diop.

Evoquant la question liée à la sécurité sur le continent, le chef d’Etat Rwandais a indiqué que les africains doivent changer de mentalité. Pour Paul Kagamé, ça fait longtemps que l'Afrique est en crises. « Ce que nous aurions dû faire, c’est de prévenir. Ça fait longtemps que nous sommes en crises. Ce que les leaders africains doivent faire, il y a une nécessité d’investir chez les uns et chez les autres pour avoir une Afrique sécurisée. En Afrique centrale, quand on règle un conflit un autre se déclenche, nous devons changer de mentalité. Nous devons poser des actes en lieu et place des paroles », martèle Paul Kagamé.

Les panélistes ont adressé des messages d'encouragement à l’endroit de la jeunesse africaine. A ce niveau, les quatre invités ont encouragé les jeunes à croire en leur compétence, en leur esprit de créativité et du travail collectif pour réussir.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28