Guinée : Alpha Condé écrit à l'Union Européenne…

CONAKRY-Alors que plusieurs de ses proches collaborateurs sont dans le collimateur de parlementaires européens, le Président guinéen Alpha Condé a adressé un message à l'Union européenne !

Dans un message départ lu lundi soir à la télévision nationale 'RTG', le Chef de l'Etat a exprimé à la Charles Michel, le président de la Commission Européenne, ses félicitations à l'occasion de la journée de l'Europe marquant la déclaration de Robert Schumann.

“Excellence monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de m'exprimer au nom du peuple de Guinée et de son Gouvernement, nos sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de la journée de l'Europe marquant la déclaration de Robert Schumann.

Je saisis cette heureuse circonstance pour vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer avec votre excellence, à la diversification et à l'approfondissement de nos relations d'amitié et de solidarité qui lient l'Union européenne et la République de Guinée.

En vous exprimant mes vœux les meilleurs, je vous prie d'agréer excellence monsieur le président l'assurance renouvelée de ma haute considération», a écrit le chef d'État guinéen.

Il faut noter que la Journée de l'Europe est une journée internationale célébrée le 9 mai dans les États membres de l'Union européenne pour commémorer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com