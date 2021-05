Marre du caddie ou du métro ? Connecte-toi, achètes et fais-toi livrer de produits alimentaires africains partout en France par la société Gnamgnam.

Résidez-vous en France ? Eprouvez-vous des difficultés à vous approvisionner en ingrédients alimentaires authentiquement africains ? Ne vous faites plus de soucis ! La société GnamGnam SARL est votre solution. Créée par des jeunes guinéens de la diaspora, elle met à votre disposition une gamme variée de produits exotiques africains, à des prix imbattables.

GnamGnam propose des ingrédients venus de toute l’Afrique. Des produits comme : Konkoé, fonio, huile de palme, feuilles de patates et manioc, jumbo, gombo, …, bref tous les produits culinaires d’origines Africaines s'y trouvent. Elle se donne pour objectif de fournir à ses clients d'excellents produits à des prix irrésistibles. D’autres services comme la poissonnerie, la boucherie suivront très prochainement.

Quelques clics seulement sur le site Gnamgnam.fr, suffisent pour s’approvisionner des ingrédients alimentaires africains pour des plats au goût irréprochable. Les clients n’ont plus besoin de tenir difficilement un chariot de course dans les métros Parisiens ou de chercher péniblement une place de parking à Château Rouge pour se garer. GnamGnam s’occupe de tout et soigneusement.

GnamGnam a été fondée au début de l’année 2021 par un groupe d’amis qui se connaissent depuis plusieurs années. L’idée de lancer une société dotée d'une plateforme numérique d’intermédiation a commencé à naitre en pleine campagne Française, à Nontron dans la Dordogne en Périgord Vert, où l’un des fondateurs de la société était en stage de six mois.

Il avait besoin d’acheter des ingrédients culinaires d’origines Africaines. L’épicerie la plus proche était située à Angoulême, à une heure de voiture de Nontron. Les épiciers d’Angoulême ne proposaient pas tous les produits dont il avait besoin, il a donc demandé à ses amis basés à Paris d’aller à Château Rouge se procurer des produits et les lui expédier par la poste. L’idée de la société venait de germer sa première racine.

En effet, en France, plusieurs familles sont obligées d’effectuer des courses dans les grandes surfaces mais également dans des épiceries. L'étude du marché menée par les fondateurs de GnamGnam a montré que 95% des clients ne trouvaient pas la totalité des ingrédients alimentaires dont ils avaient besoin pour cuisiner et manger des plats Africains dans ces grandes surfaces.

L'étude a également révélé que les épiceries ne sont forcément pas situées à proximité de leurs domiciles, ce qui poussent les familles Africaines de la région Parisienne à se déplacer à Château Rouge (au nord de Paris) avec des chariots à la main ou cherchent désespérément une place de parking pour se garer, tout un calvaire. D’autres personnes habitant en province sont contraintes de faire une à deux heures en voiture pour se rendre dans une épicerie.

Avec Gnamgnam, cette galère est terminée. En un clic, connectez-vous, faites vos choix, commandez et faites-vous livrer partout en France à partir de Gnamgnam.fr . C'est pratique, avantageux et ça permet de gagner en temps.

Le siège social de la société est basée au 78 Avenue des Champs Elysées, 75008, Paris - BP 562.

GnamGnam SARL est joignable au (+ 33) 06 28 31 94 18 / 07 83 94 90 9 ou par mail : contact@gnamgnam.fr

Suivez nous également sur les réseaux sociaux :