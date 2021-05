Inflation et hausse des denrées : tancé par Cellou, Alpha Condé se "rebiffe"...

CONAKRY-La Guinée fait face à une inflation sans précédent ! Selon une récente évaluation du Fonds Monétaire Internationale (FMI), le taux se situe au 12,5% aujourd’hui alors qu'en fin décembre 2020, il se situait à 10,6%. Soit une hausse d'environs de deux points.

L'opposant Cellou Dalein Diallo explique cette inflation par le fait que l’Etat a utilisé « la planche à billets » pour financer ses dépenses, notamment celles entraînées par le double scrutin du 22 mars et de l’élection présidentielle d’octobre 2020.

"Ce financement par la banque centrale des dépenses de l’État a entraîné une augmentation démesurée de la masse monétaire, une dépréciation de la monnaie nationale et un renchérissement des prix des devises étrangères", explique Cellou Dalein Diallo, dans une récente interview accordée à Africaguinee.com.

L'inflation entraîne la hausse des prix, réduit le pouvoir d’achat des ménages et aggrave la paupérisation de la population, selon l'opposant. Sur le terrain, cette réalité est perceptible depuis plusieurs mois. Les prix des denrées de première nécessité connaissent une flambée.

Lire aussi- Guinée- inflation : La "révélation" de Cellou qui accable le régime Condé…

Alors que le phénomène semble hors contrôle, en avril dernier, Alpha Condé affichait une volonté d'engager des discussions avec les opérateurs économiques intervenant notamment dans la commercialisation du riz, denrée la plus consommée en Guinée. L'objectif était d’aboutir à la fixation concertée d’un prix de vente du riz importé plus abordable pour les populations.

Tenez, un mois après, le Chef de l'Etat semble changer "son fusil d'épaule". Alpha Condé engage désormais son Gouvernement à atteindre rapidement son objectif ambitieux pour la Guinée, à savoir : "produire ce que nous consommons, à travers les programmes et projets prévus à cet effet et pour certains, déjà en cours de réalisation". Ce qui, selon le dirigeant guinéen, permettra de réduire le coût des denrées et d’éviter "l’inflation".

A suivre…

Africaguinee.com