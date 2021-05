Guinée-Présidentielle : une plainte pour fraude électorale en "gestation" à Paris…

PARIS-La présidentielle de 2010 n'a pas fini de faire parler d'elle ! Une plainte est en gestation à Paris pour "trucage", a appris Africaguinee.com. Se fondant sur un document audio qui a circulé il y a quelques mois, et qui a refait surface ces derniers jours, une coalition d'opposants de la diaspora guinéenne est en train d'étudier les possibilités de saisir la justice pour "fraude électorale".

"Nous sommes au courant de l'agitation autour d'une éventuelle plainte pour fraude électorale du CTG (collectif pour la transition en Guinée). En fait, le document audio que nous avions diffusé concernant des personnalités guinéennes parlant de trucage de l'élection de 2010 circule de nouveau dans certains milieux guinéens et français. Nous avons été sollicités pour engager une procédure judiciaire dans le cadre de la pression sur le régime. Nous ne pouvons pas tout faire mais notre service juridique étudie les possibilités en la matière", a confié à Africaguinee.com Sorel Keita, responsable de la communication du CTG.

L'opposant précise cependant que dans le contexte actuel, leur priorité reste la libération des prisonniers politiques et l'indemnisation des familles des détenus décédés et des victimes de l'injustice en Guinée.

"Nous l'avons dit : nous ne combattons pas Alpha Condé à titre personnel. Nous dénonçons les violations récurrentes des droits de l’homme par son régime et son obsession à se maintenir au pouvoir alors qu'il n'en a ni les capacités ni le droit. Nous sommes déterminés dans ce combat pour la patrie qui nous transcende. Evidemment, nous utilisons tous les moyens légaux à notre disposition pour le gagner. Et croyez-moi ça nous coûte beaucoup mais la survie et l'honneur de ce pays n'ont pas de prix. Nos attentes sont simples et ô combien légitimes. Elles tiennent en peu de mots : sauver ce pays, réconcilier ses enfants et leur permettre de vivre mieux", a précisé M. Keita.

A suivre…

