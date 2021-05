Enquête-Abus des aphrodisiaques : Quelles conséquences pour la Santé ?

CONAKRY- Sildénafil, Tadalafil 20 mg, Dr Secret, Procomil… ils sont nombreux ces aphrodisiaques vendus en pharmacie ou sur le marché noir en Guinée. Certains vendeurs ambulants les écoulent comme des cacahuètes dans les quartiers. Pourtant leur usage abusif a de graves conséquences sur la santé. "Pas deux jours ne passent sans qu'un client ne vienne demander un aphrodisiaque". Dossier d'enquête.

Un aphrodisiaque est une substance qui excite le désir sexuel et booste la libido. Toujours est-il qu’il y a des aphrodisiaques chimiques et naturelles. Dans le cadre de notre enquête, nous intéressons aux aphrodisiaques chimiques qui sont utilisés par toutes les couches sociales dans le but de stimuler leur désir sexuel, sans pour autant connaitre les conséquences.

Selon Dr Milimono Faya Antoine, pharmacien de profession, les stimulants sexuels les plus prisés par la clientèle c’est d’abord le Sildénafil, composé du Viagra, silagra, davigra, cupid. Il y aussi le Tadalafil 20 mg, Dr Secret fait à la base de caféine et le Procomil qu’on peut trouver en comprimé et spray en pompe.

Deux jours ne passent pas sans qu'un client ne vienne demander un aphrodisiaque…

« On ne peut pas définir les statistiques parce que certains ne viennent pas physiquement. Ils commissionnent souvent des enfants. Si c’est des jeunes, ils envoient leurs amis, mais deux jours ne passent pas sans qu’un client ne vienne demander un aphrodisiaque. Souvent, c’est le Sildénafil, qui a plusieurs qualités au marché dont le Viagra, Silagra, Davigra et parfois le tadalafil qui n’est pas très connu par les gens alors que c’est un aphrodisiaque mais pour les grands. Il y a une forme à la base de plante qui vient d’apparaitre qu’on appelle Dr secret. Nos clients qui utilisent ces produits sont pressés quand ils viennent pour l’achat. Mais nous prenons quand-même le temps de leur expliquer les effets secondaires qu’ils pourraient être confrontés en cas d’abus. C’est des céphalées qui suivent, des maux de tête intense », explique Dr Milimono Faya Antoine.

Les aphrodisiaques sont souvent recommandés aux gens qui ont des troubles érectiles dus à l’insuffisance rénale chez les vieilles personnes qui sont au-delà de 65 ans, mais pas les jeunes, d’après le pharmacien.

Compétition sexuelle ou se venger des petites amies

Interrogé sur ce sujet, Dr Manizé Kolié, pharmacien, révèle qu’il y a des jeunes de 16 à 17 ans qui prennent ces médicaments pour faire de la compétition sexuelle. Mais pour Dr Milimono, certains jeunes le prennent pour se venger.

« D’après mes informations, certains jeunes prennent ces produits pour se venger de leurs petites amies qui leur donnent des faux rendez-vous où celles qui sont réticentes au S… Maintenant, quand il a l’occasion d’avoir la fille, il prend des aphrodisiaques. Alors, si on parle de compétition, c’est pour prouver à la femme ou à la fille sa capacité sexuelle sans pour autant penser aux conséquences de cette pratique» ajoute le pharmacien.

Une expérience avec le viagra

MK est âgé de 28 ans et habite dans la banlieue de Conakry. Interrogé, il affirme avoir utilisé le Viagra pour la première fois après un échec au lit avec sa petite amie. Il dit avoir senti que sa petite amie n’était pas satisfaite de leur rapport charnel qui n’a été que d’une courte durée.

« J'avais fait plus de 5ans sans me voir avec ma toute première petite amie. Le jour où on s'était vu, je n'ai pu faire que 5minutes et la fille était au début de son excitation. Du coup elle était fâchée. Suite à cela, je suis sorti de la chambre pour aller expliquer le problème à un ami. C’est celui-ci qui a envoyé un enfant acheté un comprimé de viagra, il m'a conseillé de le prendre et 10 minutes après je suis reparti vers la fille. Et c'est elle même qui m'a supplié d'arrêter » explique-t-il.

Une vraie drogue…

M.K ajoute qu’il utilise rarement ce médicament « parce que c'est une vraie drogue». "Quand tu prends, tu as l'impression que la terre autour de toi. Et après l'acte sexuel, tu auras des maux de tête terrible. En plus, ça peut faire près de 24h dans ton corps. Dès que tu penses seulement au sexe, le pe… se met en érection", témoigne notre interlocuteur.

Conséquences

Parlant des effets de l’utilisation des aphrodisiaques chimiques pour la santé humaine, Dr Kabinet Kamano, gynécologue et Directeur du centre médical Colonel Amina Kamano, sis à Matoto Khabitaya, soutient qu’ils peuvent être bénéfiques du point de vue relation sociale d’un couple, tout comme ils peuvent être néfastes pour la santé. « Les conséquences positives c’est que ça permet de souder les liens dans un couple, ça peut corriger certaines anomalies sexuelles chez l’homme » explique-t-il.

Problèmes cardiovasculaires

Maintenant, les conséquences négatives, « il faut parler des problèmes cardiovasculaires. Parce que les aphrodisiaques chimiques, c’est des vasoconstricteurs, c’est des substances qui diminuent la lumière cardiovasculaire et cela entraine l’augmentation de la pression sanguine. Cette augmentation peut avoir des répercussions sur les vaisseaux et sur le cœur.

En plus, ce sont des substances qui irritent l’estomac. C’est des produits qui agissent sur la muqueuse de l’estomac en y créant une plaie. C’est pourquoi il est contre-indiqué chez les personnes hypertendues, celles souffrant de l’insuffisance rénale, de gastrite ou d’ulcère. Il y a aussi d’autres conséquences sur la vision parce qu’une fois il y a la pression artérielle, ça peut entrainer d’autres effets négatifs. Un peu plus loin, les yeux peuvent partir en provoquant aussi une accélération des battements cardiaques, les céphalées » a-t-il mis en garde.

La jeunesse, normalement n’a pas besoin d’utiliser ces produits estime Dr Kamano. « Mais à cause de l’activité sexuelle, très élevée chez les jeunes, c’est ce qui les poussent à faire recours à ces substances pour palier ou soutenir leur appétit sexuel sinon ce n’est vraiment pas nécessaire » a-t-il fait savoir.

D’après nos recherches, il n’existe pas en Guinée des statistiques sur le nombre ni la tranche d’âge d’utilisateurs d’aphrodisiaque.

Enquête réalisée par Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28