Communiqué ESMT : Tests d’entrée 2021 - 2022

Bacheliers, Titulaires d’un DUT, d’un DTS, d’un BTS ou d’un DUES dans le domaine des sciences, des télécommunications, de l’informatique ou de la gestion, l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) de Dakar (Sénégal), lance ses tests de recrutement au titre de l’année académique 2021 – 2022 dans les cycles suivants :

Cycle Préparatoire Conjoint (CPC)

Test ouvert aux titulaires d’un Bac scientifique et aux élèves de Terminale. La formation de 2 ans permet d’intégrer le cycle d’ingénieur de conception de l’ESMT ou des écoles partenaires.

Date du test : 26 juin 2021

Cycle Ingénieur de Conception (INGC) – BAC + 5

Test ouvert aux titulaires ou en cours de préparation d’un DUES, d’un DUT, d’un DTS ou d’un BTS en sciences et technique.

Dates du test : 15 & 16 juin 2021

Licence Professionnelle (Bac + 3), avec les options suivantes: Télécommunications et Informatique (LPTI), Management et Economie du Numérique (LIPMeN). Concours ouvert aux titulaires du Bac et aux élèves de Terminale.

Date du test : 19 juin 2021

Date limite du dépôt des dossiers LIEU DES TESTS : 09 juin 2021 ESMT-Conakry, Commune de Ratoma, Quartier, Kaporo (face Lycée Français de Kipé).

Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’ESMT: www.esmt.sn dans la rubrique « Inscription en ligne ».

Pour plus d’informations, consultez le site web de l’ESMT: www.esmt.sn

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS:

Telephones: +224 669 221 012/669 221 017 Email : conde.kandas@arpt.gov.gn

ESMT-Conakry: BP: 1500, Quartier Kaporo, Commune de Ratoma, Conakry, République de Guinée Tel: (224)669221012