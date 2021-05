Dialogue politique : "tout est phagocyté… une grande comédie", selon l'UFR

CONKARY- L'Union des Forces Républicaines (UFR) émet des réserves sérieuses vis-à-vis du cadre du dialogue politique et social. La nomination de Fodé Bangoura, ancien dignitaire du régime Conté, pour piloter le cadre de dialogue inter-guinéen va-t-elle dissiper les ‘’rancœurs’’ entre les acteurs socio-politiques ? Pas sûr ! Le parti dirigé par Sidya Touré, dans un entretien réalisé avec son Directeur de Cabinet, indique que ce cadre de dialogue ne rassure pas.

Selon Mohamed Tall, cet organe mis en place en janvier dernier, est phagocytée par l'Exécutif. Dans cet entretien, l’ancien ministre de l’Elevage est revenu sur plusieurs aspects qui caractérisent ce cadre de dialogue, qui selon lui, a l'air d'une grande comédie. Entretien exclusif!!!

AFRICAGUINEE.COM : Dans un décret signé par le chef de l’Etat guinéen, un secrétariat permanent du cadre du dialogue vient d’être mis en place. L'UFR prendra-t-il part à ce dialogue ?

MOHAMED TALL : Il ne faut pas aller vite en besogne ! Certes, l’UFR avait réclamé, il y a environ 6 mois un dialogue sincère. Mais le dialogue que demande l’UFR implique une volonté réelle de discuter avec l’autre camp. Or, ici nous avons malheureusement quelque chose qui se met en place avec beaucoup d’hésitation et qui ne traduit en rien du tout une volonté véritable du Gouvernement d’aplanir les problèmes et de dialoguer avec l’ensemble des guinéens qui ne sont pas d’accord avec la manière dont les choses se passent.

Avez-vous des éléments pour appuyer vos propos ?

C’est-à-dire : le cadre lui-même qui a été créé il y a de cela quatre mois environ, est un cadre phagocyté par le Gouvernement. L’opposition n’a pas été associée, ni approchée pour voir dans quelles mesures on pourrait s’entendre sur un cadre de discussion. Ensuite, nous n’avons pas une représentation paritaire dans cet instrument, tout est sous ordre comme je vous l’ai dit. Clairement nous avons l’impression que ce cadre qui a été créé au mois de janvier, ressemble plus à un service d’appui à la Primature qu’un véritable cadre de discussion impliquant l’ensemble des acteurs socio-politique du pays en vue de trouver des solutions éventuelles.

La seconde chose et qui est plus inquiétante, c’est la nomination hier après quatre mois du secrétaire permanent. Alors, sans préjuger des qualités personnelles de M. Fodé Bangoura, c’est la manière qui pose problème. Là non plus, l’opposition n’a pas été approchée, il n’y a pas eu de concertation pour savoir qui va-t-on nommer à ce poste. Je constate aussi que M. Fodé Bangoura est chef d’un parti politique. Je note également dans la déclaration du RPG, un passage où on se réjouit de la nomination de M. Fodé malgré les divergences qu’ils avaient. Surtout dans le même temps, nous assistons toujours à une restriction des libertés. Les opposants sont empêchés de sortir du territoire, les conditions de détention des prisonniers politiques ne s’allègent pas et sont de plus en plus difficiles. Ils ne sont pas libérés et mieux, on continue de leur dénier la qualité de prisonniers politiques. Donc vous voyez bien qu’il n’y a pas de volonté réelle d’améliorer et d’apaiser la situation.

Dans ces conditions êtes-vous toujours demandeur d’un dialogue ?

Nous sommes toujours demandeur d’un dialogue véritable. Malheureusement nous n’en prenons pas le chemin et tout ceci ressemble à une grande comédie. D’ailleurs, je crois que les hommes du pouvoir feraient mieux de donner l’exemple en montrant au peuple de Guinée qu’ils sont capables de dialoguer entre eux d’abord. Aujourd’hui, il n’échappe à personne que le climat est extrêmement mauvais en leur sein. C’est une véritable Cour du roi pétaud. Au lieu d’aller au niveau national, ils feraient mieux à leur propre niveau, de donner l’exemple du dialoguer entre eux déjà.

L’UFR est-elle prête à aller à ce dialogue ?

Je vous ai dit au départ que tout est phagocyté. Le cadre l’est aussi, le secrétaire est nommé sans concertation. Tout est directif et d’ailleurs les décrets créant le cadre permanent définit en filigrane les domaines de l’ordre du jour et les domaines de discussion. Vous verrez en regardant de près, ce texte tous les sujets touchant à la loi ne sont pas directement concernés par les discussions telles qu’ils le prévoient. Nous ne sommes pas du tout encore au rendez-vous du dialogue, très malheureusement.

Qu’est-ce qui vous fait hésiter ?

Comment croire à la volonté du gouvernement d’aller au dialogue lorsqu’on nie la qualité de détenu politique à un prisonnier ? Lorsque les prisonniers politiques continuent à être maintenus en prison ? Lorsque les conditions de détentions sont de plus en plus difficiles ? Lorsque les opposants sont empêchés de sortir du territoire ? Ce n’est quand-même pas sérieux ! Il faut qu’on aille de manière franche vers un dialogue avec une vraie volonté de décrisper pour que les guinéens se mettent ensemble pour essayer de relever, si c’est possible encore, les défis qui sont face à nous. Ce que nous constatons, c’est le même train-train. Comment expliquer ce décalage, on a signé le cadre de discussion, après on oublie.

Pensez-vous que le Gouvernement est acculé c’est pourquoi il ouvre un couloir de dialogue pour paraitre crédible aux yeux de l’opinion ?

C’est quand il y a des rebondissements au niveau international ou qu’il y’a un peu plus de pression à l’interne on se rappelle que oui, finalement relancer l’idée du dialogue pourrait tromper un peu la vigilance de tout le monde. Non, ce n’est pas de cette manière qu’il faut procéder. Il faut surtout une vraie volonté. Malheureusement le Gouvernement n’a jamais réussi à démontrer cette volonté là en matière de dialogue pour rassembler l’ensemble des guinéens et de trouver ensemble des solutions.

Entretien réalisé par BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13