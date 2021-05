Conakry : Orange-Guinée organise la deuxième édition du Digital-Talk…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée a organisé ce samedi 22 mai 2021 la seconde édition du Digital-Talk. Placée sous le thème " le digital, un outil privilégié pour les causes sociales", cette seconde édition, s'est tenue au chapiteau By Issa sis au Palais du Peuple. L'évènement a réuni des acteurs guinéens de divers horizons et qui sont dotés d'une certaine expérience dans le domaine du digital.

Ainsi, les panélistes ont axé leurs échanges autour de l’écosystème digital en Guinée et de la place du numérique dans le développement social et entrepreneurial. Dans son intervention, Fatou Thithi Camara, paneliste a évoqué l'importance du digital qui, selon elle, est devenu un vecteur de communication pour les initiatives jeunes. Mieux, les outils du digital ont un rôle prépondérant dans les causes sociales en Guinée.

‘’On parle de causes sociales qui sont très importantes pour notre société. Le digital est devenu aujourd’hui un outil incontournable pour communiquer’’, a indiqué la spécialiste en marketing et relations publiques.

Cette initiative est aussi une manière pour Orange Guinée d’explorer les voies et moyens d’accompagner les acteurs du numérique et les aider à se transformer à travers le développement du digital. Orange Guinée veut ainsi amener les guinéens à prendre pleinement conscience du numérique et à profiter des multiples opportunités que cet écosystème offre.

‘’Aujourd’hui, tout le monde est connecté, tout le monde va sur internet. Quels sont les enjeux qui sont derrière tout ça ? Quelles sont les innovations dans le secteur ? Quel est l’accompagnement que Orange Guinée porte à tous les acteurs de l’écosystème du numérique afin de pouvoir les aider à se transformer à travers le développement du digital ? Ces échanges sont faits pour offrir l’opportunité d’en savoir plus sur les possibilités qu’il y a autour du numérique", a expliqué Mohamed Lamine Keita, responsable de la division communication institutionnelle chez Orange Guinée.

Au cours de ces échanges, Mamoudou Diallo, développeur de l’application ‘’Kissal’’, qui s’inscrit dans la lutte contre le coronavirus, a fait étalage de son concept. Pour ce jeune entrepreneur, le processus était de développer une application de sensibilisation.

‘’Il fallait voir sur quel support il fallait faire ces sensibilisations. Nous avons opté pour le sms qui était le moyen le plus adapté pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Au cours de deux mois nous avons envoyé plus de 100 mille sms à plus de 2000 utilisateurs’’ a indiqué le développeur.

Co-fondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée, et récipiendaire du prix du leadership féminin en Afrique, Konaté Kadiatou, explique qu'à travers la force du digital, assez de personnes se sont intéressées à leurs activités.

‘’La communication à travers le digital nous a permis d’atteindre un certain nombre de personnes et d’internautes. A travers cet outil du digital, il y a aussi nos paires qui nous suivent et qui nous permettent aussi d’accentuer nos actions. Le digital, nous permet de pouvoir impacter plus nos pairs, c’est-à-dire pouvoir inspirer plus de personnes à faire comme nous. C’est vraiment l’option qui nous a beaucoup aidés", a-t-elle témoigné.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com