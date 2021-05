Nomination de Fodé Bangoura : la confidence de Mamadou Sylla…

CONAKRY-Elhadj Fodé Bangoura, un des conseillers chargé de l'agriculture, élevage et la pêche, du Chef de file de l'opposition, a été nommé Secrétaire Permanent du cadre du dialogue politique et social. Ce samedi 22 mai 2021, en conférence de presse, Mamadou Sylla, a réagi sur cette nomination. L'opposant confie qu'il n'a pas été… "consulté".

"En créant même le cadre de ce dialogue-là, il (Alpha CONDE, ndlr), devait demander notre avis. C'est à lui de décider, étant le Président, mais le mieux c'était de consulter l'opposition. Je l'ai toujours dit. La nomination non plus d'un de nous, on n'a pas été consulté. Normalement, on devait être consulté. Mais bon, il gère comme ça", a confié l'opposant.

Bien qu'il n'ait pas été consulté, le chef de file de l'opposition n'en fait pas un problème. Elhadj Mamadou Sylla se dit optimiste, mais demeure réaliste. Il est prédit déjà que M. Bangoura ne pourra pas réunir tout le monde.

"Elhadj Fodé Bangoura qui a été nommé, si on lui laisse les mains libres, c'est possible qu'on puisse arriver. On sait déjà qu'il y a un groupe qui dit ne pas être concerné par cette affaire, il rejette carrément tout ce qui est dialogue. Mais s'il réussit à réunir la majorité, c'est important", indiqué l'ancien président du patronat.

A suivre…

Africaguinee.com