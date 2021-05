Guinée: le FMI admet la "bonne santé de l'Economie", selon le Gouvernement

CONAKRY- Les conclusions de la dernière revue de la mission des institutions de Breton Woods sur la Guinée mentionnent la "bonne santé de l’économie", selon le Gouvernement guinéen. Le taux de croissance se situe en 2020 autour de 7%. Un réel motif de satisfaction pour le Président Alpha Condé et son Premier ministre.

Une mission virtuelle de l’équipe pays du FMI (Fonds Monétaire International) s’est déroulée du 14 au 28 avril 2021 en Guinée. Elle a échangé avec les services techniques des départements ministériels, de la Banque Centrale et de certaines institutions républicaines. Ladite mission présentera un rapport formel de ses consultations qui sera examiné par le Conseil d’Administration du FMI au cours de sa session du mois de juin 2021.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances, en attendant, les résultats de l’évaluation préliminaire partagée par la mission du FMI fait ressortir les points suivants :

De la croissance économique : les travaux de la mission ont abouti à une révision du taux de croissance en 2020 qui passe d’une projection de 5,2% à 7%.

De l’inflation, de la politique monétaire et des changes : le taux d’inflation à fin décembre 2020 s’est situé à 10,6% et il est d’environ 12,5% aujourd’hui.

"L’évaluation de la mission a souligné que l’économie guinéenne a résisté aux chocs du covid-19 en raison de la résilience du secteur minier. Cette situation doit conforter le gouvernement dans la poursuite et l’amplification des reformes visant à maintenir un cadre macroéconomique stable, diversifier l’économie pour réduire et combattre la pauvreté", a indiqué Mamadi Camara, qui précise que l'économie guinéenne se révèle être mieux résiliente à la pandémie de la covid-19 avec un taux de croissance de 7% en 2020.

Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, se réjouit de ce taux exceptionnel de croissance de l’économie guinéenne de l’ordre de 7% avec des perspectives plus prometteuses encore. "Il apparaît clairement que l’économie guinéenne, au regard de tous les indicateurs et agrégats est l’une des économies les plus performantes à l’échelle d’autres économies en Afrique et dans le monde", se réjouit le Chef du Gouvernement. Il a relevé dans cette performance la part importante du secteur minier qui a permis de limiter et contenir les effets négatifs de la crise sanitaire mondiale.

Alpha Condé aussi s'est réjoui des conclusions favorables de la dernière revue du programme économique guinéen, qui selon lui, rétablit la vérité à partir de critères objectifs et transparents à propos de la gouvernance économique du pays.

Il y a tout de même un bémol à apporter derrière ce chiffre de 7%. Car la croissance économique flatteuse du pays n'a pas un impact réel et effectif sur la qualité et les conditions de vie des populations. Un autre grand défi qui reste à relever pour le Gouvernement.

