Fodé Bangoura parle : “Les défis sont énormes mais je me battrai…”

CONAKRY-Nommé Secrétaire Permanent du Cadre du Dialogue Politique et Social, Fodé Bangoura se dit conscient des défis qui l’attendent. Il promet de se battre pour être à la hauteur de la confiance placée en lui par le Chef de l'Etat.

L’ancien secrétaire général à la présidence sous Conté aura désormais la lourde tâche d’impulser le dialogue sociopolitique. Interrogé par Africaguinee.com, il a promis d'essayer de mettre les Guinéens ensemble.

“Les défis sont énormes... mais je me battrai pour mériter cette confiance et de ceux qui m’ont mis là et de ceux avec lesquels je vais travailler de toute tendance confondue. On a eu confiance en moi pour essayer de mettre les Guinéens ensemble pour qu’ils parlent des problèmes de la Guinée de façon inclusive”, a promis Fodé Bangoura, président du PUP.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06