Dialogue avec Alpha Condé : le parti de Cellou dit "niet", voici les raisons…

CONAKRY-Le parti de Cellou Dalein Diallo campe sur sa position ! L'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) reste droit dans ses bottes et rien ne lui fait changer d'avis. Pas plus que la nomination de Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent du cadre permanent du dialogue politique et social. La seule et unique préoccupation de la principale formation politique d'opposition en Guinée reste : la libération de ses militants et responsables détenus, l'obtention de la fin de l'occupation de ses bureaux et de son siège et la reconnaissance de "sa victoire" à la présidentielle d'octobre.

« Le cadre permanent du dialogue politique et social ne nous intéresse pas. Lorsqu’il a été mis en place, nous avions annoncé notre désintérêt pour ce type de dialogue. Alpha Condé veut mettre un fourre-tout dans lequel nous ne reconnaissons pas », tranche Joachim Baba Milimono, coordinateur adjoint de la cellule de communication du parti.

Pour lui, l’UFDG est en conflit avec Alpha Condé et son gouvernement. Mais de quel conflit s'agit-il ? « Notre siège et nos bureaux sont fermés, nous avons nos responsables et militants qui sont en prison, il (Alpha Condé) abuse de nos droits, le président Cellou est empêché de voyager sans aucune forme de légalité. Maintenant ce sont d’autres cadres du parti : Fodé Oussou, Hadja Halimatou sont empêchés de voyager. Dans ces conditions-là, on ne peut pas dialoguer avec quelqu’un, surtout qui n'est ni respectueux de la loi, ni de son engagement », précise M. Milimono.

Selon lui, s’il y a un point sur lequel l’UFDG pourrait être disposée à dialoguer, c’est la restitution de « sa victoire » acquise lors de la présidentielle du 18 octobre, la libération pure et simple des personnes détenues « arbitrairement » et la réouverture de leurs locaux. « Ça c’est non négociable et c’est une priorité absolue pour nous », persiste le coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’union des forces démocratiques de Guinée.

Lors des dialogues antérieurs, il y a eu des accords politiques, malheureusement, aucun de ces accords n’a connu même un début d’application rappelle-t-il. Alors, à quoi ça sert de dialoguer avec quelqu’un qui n’a d’égard ni pour la loi, ni pour l’engagement qu’il a pris, s’interroge-t-il.

« Quelqu’un qui a signé un engagement après il vient dire non, ce n’est pas moi qui ai signé, il ni sa signature. Rappelez-vous de l’attitude Bouréma Condé, (ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation) et d’Amadou Damaro Camara (actuel président de l’Assemblée nationale). Donc, pour nous, il n’y a pas d’intérêt à dialoguer, on n’est pas concerné. Et donc, tout acte posé ou pris par Alpha Condé et son gouvernement, allant dans le sens de ce dialogue-là, ça ne nous intéresse pas » a-t-il tranché.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28