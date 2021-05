Conduite du dialogue : "Fodé Bangoura en a l'étoffe…", selon Bah Oury

CONAKRY-Fodé Bangoura vient d'être nommé, par Alpha Condé, Secrétaire permanent du Cadre du Dialogue Politique et Social Permanent. Une mission délicate pour l'ancien bras droit de feu Général Lansana Conté. Sa nomination intervient dans un contexte où les clivages entre les acteurs politiques guinéens n'ont quasiment jamais atteint un seuil aussi élevé. Les stigmates de la lutte anti troisième mandat et la crise postélectorale de la présidentielle sont encore présents. Comment devrait-il s'y prendre ? Bah Oury qui se réjouit de cette nomination précise.

"Nous félicitons Fodé Bangoura pour cette nomination. Le fait de relancer la mise en place de ce cadre permanent du dialogue est une excellente chose. Cette nomination est un premier pas dans le sens de l'opérationnalisation de ce processus. Parce que nous avions récemment déploré que depuis l'annonce faite en décembre, rien n'a été fait pour la mise en place de ce Cadre qui permet dans une large mesure de concentrer des grandes discussions pour restaurer l'apaisement la concorde nationale dans le pays", explique Bah Oury.

Fodé Bangoura a-t-il l'étoffe nécessaire ? "Oui", selon le président de l'UDRG (Union des démocrates pour la Renaissance de la Guinée) qui pense que M. Bangoura est un connaisseur de la classe politique guinéenne, qui a assumé par le passé, des responsabilités régaliennes très fortes.

"Vous savez d'ores et déjà que le président de ce comité est le Premier ministre. Le secrétaire permanent qui vient d'être nommé, Elhadj Fodé Bangoura est un connaisseur de la classe politique guinéenne. Il a eu à assumer par le passé, des responsabilités régaliennes très fortes. De ce point de vue, il a acquis une certaine autorité au niveau du pays pour pouvoir concilier les impératifs de part et d'autre pour parvenir à faire en sorte que le cadre soit un cadre représentatif de l'ensemble des forces politiques et sociales. Qu'il puisse assumer son rôle et faire en sorte que le pays s'engage dans une dynamique de sortie de crise. Il en a l'étoffe, il en a l'expérience et il a la culture administrative indispensable pour faire en sorte que dans ce cadre de discussions, que les choses soient bien cadrées, bien organisées et puissent suivre un tempo susceptible d'être opérationnalisé dans le meilleur délai. C'est ce qui est souhaitable", a indiqué l'opposant.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com