Ramadan Diallo: "Comment on a détruit ma plantation de bananes et d’ananas..."

KINDIA-Le phénomène de destruction des plantations prend de l'ampleur dans certaines préfectures de la Basse Côte. Plusieurs jeunes entrepreneurs en ont été victimes ces derniers mois entre Dubréka, Coyah, Forécariah et Kindia. Le dernier cas a été enregistré à Friguiagbé dans Kindia dans la nuit du mercredi à jeudi 20 mai 2021.

Implanté à Figuiagbé depuis plus de 5 ans, Ramadan Diangolo Diallo est sous le choc après la destruction de sa plantation, par des inconnus. Les images sont choquantes. Plus de 1000 pieds de bananiers tailladés et un hectare de plants d'ananas déterré.

« Ma plantation a été détruite dans la nuit du mercredi à jeudi 20 mai 2021. Plus de 1000 pieds de bananes que nous avons plantés il n’y a pas longtemps et un hectare d’ananas de 9 mois ont été détruits. Ils n’ont rien emporté. D’ailleurs les plants n’avaient pas encore donné des fruits. Je suis la seule victime. Je suis implanté ici depuis plus de 5 ans. Je n’ai de problème avec personne. Comme je ne sais pas qui a fait ça, je n’ai pas porté plainte. J’ai quand même appelé la gendarmerie de Kindia. Ils avaient promis d’envoyer des agents sur le terrain. Je ne sais s’ils sont venus. Puisque je n’ai pas pu retourner sur les lieux. Je suis vraiment découragé. Je ne sais quoi faire », explique Ramadan Diangolo Diallo.

Abdoul Malick Diallo

Africaguinee.com

00224 669 91 93 06