Ouverture des frontières avec le Sénégal : Le ministre Kalil Kaba précise…

CONAKRY-Alors qu’avec la Sierra Léone elles sont ouvertes, les frontières entre la Guinée, le Sénégal et la Guinée Bissau restent toujours fermées depuis la veille de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. « Question de sécurité », soutient le ministre des Affaires étrangères, qui rassure toutefois que des négociations sont en cours avec le Sénégal et la Guinée Bissau.

Face aux députés, jeudi 20 mai 2021, Ibrahima Kalil Kaba a été amené à parler de la fermeture des frontières avec le Sénégal et la Guinée qui perdure. « Certaines de nos frontières sont fermées parce que nous prenons très au sérieux la question de la sécurité des citoyens qui vous ont élu pour siéger ici. De temps à autre, quand des menaces se présentent à nos frontières, nous sommes obligés de prendre des mesures très vigoureuses pour garantir la sécurité des citoyens guinéens », soutient le chef de la diplomatie guinéenne, avouant les conséquences malheureuses de cette fermeture au plan économique et social.

« Nous tenons à souligner à l’attention de la représentation nationale que sans paix, il n’y aura de développement économique. A travers les indices, les signaux et les actes que nous observons, si le gouvernement pense que la sécurité nationale est menacée, nous avons le devoir, avant tout, de garantir la sécurité des Guinéens. Et les mesures sont prises à titre temporaire. Quand on parle de fermeture des frontières, il y a une précision importante : Deux de nos frontières terrestres sont fermées, mais nos frontières aériennes et maritimes sont ouvertes.

Nos relations diplomatiques continuent avec les deux Etats qui restent. Nous continuons à discuter avec ces Etats sur les mesures à prendre de part et d’autre devant permettre l’ouverture de nos frontières. (…) Nous ne sacrifierons la sécurité des Guinéens pour aucun motif. Je tiens à rassurer l’Assemblée sur ce point. Sans sécurité, il n’y a pas de paix, pas de développement. (…) Les discussions continuent avec le Sénégal et la Guinée Bissau. La diplomatie ne se joue pas en pleine journée. Dès que des solutions seront trouvées aux problématiques qui sont posées, les frontières seront ouvertes », a indiqué le ministre Kalil Kaba.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06