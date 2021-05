Guinée: L’Union Européenne va prendre une décision...

CONAKRY- L'Union Européenne s'apprêterait à lever une "sanction" prise contre la Guinée ! Interdits de vente depuis de longues années, les produits halieutiques guinéens pourraient bientôt être commercialisés dans l'espace européen. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre guinéen de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime.

Selon Frédéric Loua, l’Union Européenne a bouclé son audit sanitaire, le 07 mai 2021 par une note satisfaisante qui va permettre la levée de la suspension des exportations de produits halieutiques guinéens sur les marchés de l’UE, en vigueur, depuis 2007.

De cette date à aujourd’hui, les poissons guinéens étaient vendus en Europe, sous le label de pays limitrophes. Conakry avait été sanctionné par Bruxelles à cause de son laxisme dans la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Si cette sanction est levée, la Guinée pourra désormais directement exporter son poisson sur le marché européen, sous son propre label.

En plus des produits halieutiques, plusieurs produits guinéens destinés à l’exportation sont bannis dans certains pays de l’Union Européenne pour défaut de conformité aux normes. Il s’agit notamment de l’huile de palme, du miel, de la pâte d’arachide, de la poudre de piment, du beurre de karité et du café.

Ces suspensions ont entrainé une baisse considérable de revenus des producteurs et intervenants de ces filières, induisant d’énormes pertes pour le pays.

A suivre…

Africaguinee.com