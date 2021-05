Déguerpissements : la "bonne nouvelle" pour certaines victimes…

CONAKRY- C'est plutôt une nouvelle qui devrait soulager certaines victimes des récents déguerpissements à Conakry et ses villes environnantes.

Le Président Alpha Condé a annoncé ce jeudi que les citoyens dont les maisons ont été, injustement, détruites seront indemnisés ou leurs habitations reconstruites. Dans ce cadre, la commission chargée du contentieux-franco-guinéen entamera sa mission, la semaine prochaine.

Selon le porte-parole du Gouvernement, celle-ci s’emploiera à distinguer les citoyens qui sont dans l’illégalité de ceux dans la légalité. "Ce sera une approche au cas par cas", précise Tibou Kamara.

Et d'ajouter : "Les citoyens dont les maisons ont été, injustement, à tort, détruites seront indemnisés ou leurs habitations reconstruites. En revanche, tous ceux qui occupent, illégalement, les domaines et terrains appartenant à l’Etat, seront déguerpis, sans aucune mesure d’indemnisation".

En outre, des enquêtes seront diligentées pour déterminer les conditions de toutes les occupations et situer aussi les responsabilités à propos des titres et actes administratifs détenus par les uns et les autres.

A suivre…

Africaguinee.com