Cherté du loyer en Guinée: Alpha Condé s'insurge et donne des instructions…

CONAKRY-La cherté du loyer, véritable casse-tête pour des millions de citoyens notamment de la capitale Conakry, interpelle le Président de la République. Ce jeudi, Alpha Condé a déploré les loyers excessifs pratiqués dans le pays qui pèsent sur les ménages.

Le chef de l'Etat a instruit de prendre des "mesures appropriées pour y faire face". Alpha Condé a aussi instruit d’accélérer le programme de constructions de maisons à un prix abordable et des logements sociaux.

Le Président de la République, engage son Gouvernement à atteindre rapidement son objectif ambitieux pour la Guinée, à savoir, "produire ce que nous consommons, à travers les programmes et projets prévus à cet effet et pour certains, déjà en cours de réalisation".

Ce qui permettra de réduire le coût des denrées et d’éviter l’inflation, selon le Chef de l'Etat. Alpha Condé dit qu'il attache un prix à la volonté et à l’engagement de chacun et de tous pour un service public irréprochable.

Africaguinee.com