CHAN Total, Cameroun 2020 : Total Guinée récompense les gagnants de son jeu pronostics…

CONAKRY-La société Total Guinée S.A a procédé à la remise des cadeaux aux gagnants du jeu pronostic lancé lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN Total, Cameroun 2020) qui s’est déroulé au Cameroun en début d’année. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 19 mai 2021, sous l'œil vigilant d'un huissier de justice, au siège de l’entreprise sis à Coléah, en présence de la LONAGUI et du Directeur Général de Total Guinée, Nicolas LISIECKI.

Au terme du concours qui s’est déroulé tout long du CHAN, un tirage au sort a permis de départager les participants. Cinq ont été tirés au sort électroniquement.

Les heureux gagnants ont chacun reçu une télévision écran plat des mains des dirigeants de Total Guinée. Le Directeur Général dans son intervention, a tout d'abord rappelé que ce jeu a été initié lors de la 6ème édition du CHAN dont Total est le sponsor officiel dans 40 pays africains où Total est présent étant le sponsor titre de la coupe d’Afrique des Nations et le partenaire du Football Africain.

Monsieur LISIECKI a terminé son message par un rappel des critères de ce jeu de pronostics avant de féliciter les gagnants et de les remercier de la fidélité à Total.

Chez les gagnants, la joie était immense. Tous amoureux du cuir-rond, ils n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction vis-à-vis de l’entreprise Total pour cette initiative. C’est le cas de Mathos Mamadouno, l’un des heureux gagnants qui encourage toute la jeunesse passionnée du foot à se mobiliser et participer à ces jeux pour être parmi les futurs gagnants. Il a terminé par remercier une fois de plus, l’entreprise Total Guinée pour ses initiatives à travers lesquelles elle se rapproche de plus de ses clients.

Siddy Koundara Diallo

Pour Afriacguinee.com

Tél. : (00224) 664 72 76 28