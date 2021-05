Boké: la société UMS a achevé les travaux de rénovation et d'équipement de l’école primaire de Baralandé

BOKE-Située dans la commune urbaine de Boké, l’école primaire de Baralandé a été entièrement rénovée et équipée par la société UMS (United Mining Supply) à travers la Fondation Wazni. La cérémonie de remise officielle s’est déroulée, ce jeudi 20 mai 2021, en présence du directeur préfectoral par intérim de l’éducation, de plusieurs responsables de UMS et des élus locaux.

Ce geste de la Société UMS est parti d’un constat. Dans la commune urbaine de Boké, les infrastructures scolaires sont pour la plupart dans un état de dégradation très avancée. Face à cette situation, la Direction Générale de UMS a comme à son habitude, a cherché à venir en aide à la population. Fadi Wazni à travers sa Fondation éponyme, a engagé une vaste opération de rénovation et d'équipement de toutes les écoles de la commune urbaine de Boké. Onze écoles élémentaires seront touchées par ce projet. Après les écoles primaires de Koffia et Général Lansana Conté, entièrement rénovées et équipées, c'est celle de Baralandé qui a été inaugurée ce jeudi 20 mai 2021.

Construite en 1998, l’école primaire Baralandé accueille 150 élèves dont 76 filles répartis en 6 groupes pédagogiques. Avec un coût total 178 millions Gnf, les travaux ont consisté à la rénovation des 3 salles de classe, d'une latrine de 5 cabines et à la construction d’un forage. Dans son discours de circonstance, le représentant du PDG de la société UMS, Fadi Wazni a tout d'abord décrit dans quelles conditions cette école se trouvait avant sa rénovation.

"Les plafonds étaient à même le sol, les bancs étaient dégradés, le mur troué par-ci par-là, les toilettes étaient abandonnées", a-t-il expliqué. Et de poursuivre, indiquant qu'aujourd'hui, ces écoliers ont désormais un lieu approprié pour leur apprentissage.

"Aujourd’hui, c’est le lieu de dire que le consortium SMB-UMS est venue pour aider les démunis et les enfants qui constituent l’avenir de demain. Nous sommes à la disposition de la communauté pour l’encadrement des enfants, pour faciliter la transmission des connaissances aux enfants", a déclaré Youssouf Coumbassa, représentant du PDG (Président Directeur Général) de la société UMS, Fadi Wazni.

Présidant la cérémonie, le directeur préfectoral par intérim de l’éducation de Boké a promis de veiller sur l’entretien de l’édifice. Il a aussi saisi cette occasion pour remercier UMS pour ce geste qui va améliorer les conditions d'apprentissage des enfants dans cette localité.

« Je suis très à l’aise de venir inaugurer cette école. Nous vous promettons d’entretenir cet édifice. Un suivi régulier sera établi afin de toujours rendre propre l’établissement. Avec l’effort fourni par cette société, nous promettons que nous tiendrons cet établissement dans de très bonnes conditions. En tout cas, l’entretien ne fera pas défaut. Quand on a quelque chose qu’on a acquis difficilement, il faut l’entretenir pour que ça puisse servir longtemps », a promis Dembo Amirou Dramé.

Pour sa part, la directrice de l’école primaire de Baralandé, Mariama Ciré Sow s’est félicitée de cette action de la société UMS. Elle a aussi profité de l'occasion pour plaider auprès du généreux donateur, la construction de la clôture, du logement des travailleurs ainsi du renforcement de leur capacité.

« Nous enseignants de Boké en général, soucieux de notre avenir, souhaiterions avoir auprès de la Fondation Wazni des formations afin d’améliorer nos compétences dans nos pratiques de classe. Aidez-nous à voir un centre de formation continue digne de nom à Boké pour secourir ces milliers d’enseignants qui évoluent dans cette préfecture », a-t-elle sollicité.

Des motos offertes à des jeunes de Kolaboui

Dans la commune rurale de Kolaboui, la société UMS a offert 10 motos de marque TVS à la jeunesse. Ce geste s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la société UMS et la communauté.

« Ce don s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la société UMS et la communauté de Boké, en particulier la commune rurale de Kolaboui. Ces dix motos vont dans le cadre de l’autonomisation de la jeunesse. Au lieu de donner tous les jours du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pécher. Ces motos serviront de moyen pour acheter d'autres motos à donner à d'autres jeunes de Kolaboui », a indiqué Moussa 2 Doumbouya, responsable communautaire de UMS à Boké.

Avant celle de Baralandé, la société UMS avait rénové les écoles primaires Koffia et Général Lansana Conté. Cette action s’inscrit dans le cadre de l'exécution de son plan de rénovation des écoles primaires de la commune urbaine de Boké, lancé en décembre dernier. Sont aussi concernées par ce vaste programme, les écoles Hadja M’Mah, Goreye, Tamaransy, Dibia Laïc, Centre, Kougnewade, Nema, Koulikanya.

Présente en Guinée et dans la sous-région depuis de 20 ans, UMS est un partenaire privilégié des acteurs miniers et industriels. Fournisseur de solutions de logistique intégrée, cette société couvre les secteurs du transport routier et aérien dans la sous-région, notamment dans l'importation et la distribution de carburant et le transport de minerai.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

