Guinée : la demande peu ordinaire de Aly Jamal…

CONAKRY-Le ministre en charge des affaires religieuses vient de faire une demande peu ordinaire aux chefs religieux et administrateurs territoriaux.

Tenez bien, dans une note circulaire adressée à l'attention des Gouverneurs, Préfets, Maires et Sous-Préfets; Responsables et Leaders Religieux des Inspections Régionales, Leaders Religieux et responsables des Lieux de Culte (Mosquées et Eglises), Elhadj Aly Jamal Bangoura demande de faire des sacrifices composés d'une boite de lait gloria; un sachet de lait en poudre; Un Kg de riz et le fankadama.

Selon M. Bangoura ces sacrifices à réaliser en "l'honneur de Dieu", visent à protéger les populations face aux calamités qui s'abattent sur la Guinée.

"Face aux fléaux et calamités naturelles que connait notre pays, le Secrétariat Général des Affaires Religieuses à l'orée de la saison des pluies et dans le souci de protéger les populations, informe l'ensemble des Responsables et Leaders Religieux Musulmans et Chrétiens de Guinée, ainsi que tous ses Démembrements, de bien vouloir organiser D'une part pour les Musulmans, les prières le Vendredi 21 Mai 2021 tout en faisant le sacrifice de:

Une boite de lait gloria;

Un sachet de lait en poudre;

Un Kg de riz et

Le « fankadama

D'autre part pour les Chrétiens, des ferventes prières accompagnées des actions de grâce, le Dimanche 23 Mai 2021.

Toutes ces activités sont à réaliser en l'honneur de Dieu afin que, dans sa miséricorde infinie, extirpe ces malheurs de la Guinée, et repende l'entente mutuelle et consolide le tissu social", lit-on sur la note circulaire.

A suivre…

Africaguinee.com