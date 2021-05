Guinée- inflation : La "révélation" de Cellou qui accable le régime Condé…

CONAKRY- C'est une évidence : Depuis fin 2019, le franc guinéen a perdu sa valeur vis-à-vis des devises. Comment expliquer cette inflation ? Quelles conséquences sur le pouvoir d'achat du guinéen? Africaguinee.com a interrogé l'ancien Premier Ministre Cellou Dalein Diallo.

"La montée inquiétante de l’inflation dans notre pays est d’abord d’ordre monétaire. L’Etat a utilisé « la planche à billets » pour financer ses dépenses, notamment celles entraînées par le double scrutin du 22 mars et de l’élection présidentielle d’octobre 2020. Il avait en effet décliné toutes les offres de financement extérieur pour pouvoir organiser sans témoin ces deux mascarades électorales. Ce financement par la banque centrale des dépenses de l’État a entraîné une augmentation démesurée de la masse monétaire, une dépréciation de la monnaie nationale et un renchérissement des prix des devises étrangères", explique Cellou Dalein Diallo, interrogé par Africaguinee.com.

Cette dépréciation de la monnaie nationale, l’augmentation des impôts et taxes et la détérioration des infrastructures routières qui obère le coût du transport des personnes et des biens sont les principales causes internes de la hausse des prix, précise l'Economiste. A cela, dit-il, il faut ajouter les facteurs externes telles que l’augmentation du coût du fret maritime et des prix de certains biens importés.

"Cette hausse des prix réduit le pouvoir d’achat des ménages et aggrave la paupérisation de la population. C’est pourquoi l’inflation est souvent présentée comme un impôt sur les pauvres qui n’ont pas les moyens d’ajuster leurs revenus. Malheureusement, cette situation déjà très difficile s’aggravera inévitablement avec l’augmentation annoncée du prix des produits pétroliers qui impactent l’ensemble des prix des biens et services, y compris ceux des produits de première nécessité", explique Cellou Dalein Diallo.

