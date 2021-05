Coopération : La Guinée "reconnaissante" vis-à-vis de la France

CONAKRY-Dans le cadre de sa coopération avec la Guinée, la France a mis en place un nouveau dispositif appelé Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). Il consiste à reconvertir la dette remboursée en subvention pour des projets de développement.

Le ministre guinéen de l'Economie et des Finances, a réitéré mercredi 19 mai, au nom du Gouvernement la "reconnaissance" de la Guinée à la France pour avoir institué ce mécanisme innovant de financement du développement.

Le rapport de mise en œuvre à fin décembre 2020 du C2D est actuellement soumis examen. Il indique une mobilisation de 121 millions d’euros sur les deux conventions signées totalisant 95 millions d’euros d’engagement. Selon Mamadi Camara, le taux d’exécution global qui ressort de cette mise en œuvre est de 57%.

"Ce taux varie d’un projet à un autre et se situe en effet, entre 28% et 100%. Dans un tel contexte, il nous revient d’identifier objectivement les contraintes et de formuler les mesures correctives à apporter pour accélérer la mise en œuvre des projets dont la réalisation contribuera à consolider l’élan de développement socio-économique de la Guinée et à améliorer les conditions de vie des populations", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances.

A suivre…

