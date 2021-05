Cellou Dalein sera-t-il autorisé de voyager ? Tibou Kamara précise…

CONAKRY-Alors qu'il est sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, Cellou Dalein Diallo est invité à Lomé pour prendre part à un colloque sur la monnaie Eco. Le leader de l'UFDG est censé quitter Conakry le 25 mai 21. Sera-t-il permis de voyager ? Africaguinee.com a posé la question ce jeudi 20 mai 2021, au porte-parole du Gouvernement Tibou Kamara.

« Je pense qu'à chaque fois qu'une personnalité été refoulée à l'aéroport alors qu'elle a manifesté de voyager, c'est par des décisions de justice qu'on nous a appris tous, par des autorités compétentes qui leur ont été communiquées par les services aéroportuaires.

Je pense que le vice-président de l'UFDG a eu la bonne idée de demander à son avocat d'aller s'informer à la source judiciaire sur les raisons de ces restrictions et envisagé éventuellement avec les autorités compétentes de les lever. Parce que c'est le ressort de ces autorités et non de l'exécutif et du pouvoir politique", a précisé Tibou Kamara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com