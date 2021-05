Bataille pour le contrôle de la Féguifoot : l'arbitrage de la Fifa sollicité encore…

CONAKRY-Alors que le congrès électif de la FGF de Football peine à se tenir pour causes de plusieurs ‘’soubresauts’’, des voix s’élèvent pour la dissolution des commissions électorales et de la commission électorale de recours !

L’Association Sportive du Kaloum, (ASK), équipe de la Ligue de Football professionnelle de Guinée, dans un courrier qu’elle a adressé au secrétariat général de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), invite la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), à désigner un comité indépendant pour gérer le processus électoral pour l’élection des membres du comité exécutif de la Féguifoot. La FIFA est appelée, en collaboration avec ses experts, à procéder à la mise en place de la nouvelle commission électorale qui sera chargée de l’organisation de la mise en place de la commission électorale de recours et la commission de discipline, conformément au code électoral de la Féguifoot.

Le club dirigé par Bouba Sampil, dans ses griefs, demande la récusation pure et simple de ces commissions citées plus haut qui, selon l'ASK, sont en contradiction avec les dispositions des statuts, du code d’éthique, des statuts de la FIFA, et du code électoral.

‘’ L’AS Kaloum et M. Aboubacar Touré, candidat à la présidence de la Féguifoot, souhaitons vous signifier les irrégularités affectant le processus électoral en lien avec l’élection prochaine des membres du comité exécutif de la Féguifoot. Dans ce sens, nous demandons très respectueusement la récusation de la commission électorale et la commission électorale de recours. Le comité exécutif sortant n’avait aucune compétence pour conduire la mise en place des commissions électorales après l’expiration de son mandat comme il l’a fait lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021.

Nous attirons votre attention que toutes ces démarches irrégulières sont motivées par le seul objectif d’écarter M. Aboubacar Touré injustement des élections du 14 mai 2021. Nous condamnons énergiquement ce comportement discriminatoire de la Féguifoot et ses commissions. Vu toutes ces violations, nous récusons la commission électorale et la commission électorale de recours, nous ne reconnaissons pas les décisions de ces deux commissions, en contradiction des dispositions des statuts, du code d’éthique, les statuts de la FIFA, et du code électoral’’ pouvait-on lire dans ce document dont copie est parvenue à notre desk.

A suivre….

