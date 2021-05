Guinée : La SEG et l'AAE lancent la réunion d'appui à l'assainissement...

CONAKRY-La Société des Eaux de Guinée (SEG), en partenariat avec l’Association Africaine de l’Eau et Assainissement (AAEA), a procédé au lancement ce mercredi 19 mai 2021, de l’atelier axé sur le projet A.A.E sur l’assainissement inclusif à l’échelle de la ville. L'évènement a réuni à Conakry des hauts dirigeants de la SEG, mais des experts de l'AAEA et d'autres acteurs impliqués dans le secteur de l'assainissement.

Dans son discours de circonstance, le directeur Général de la SEG a indiqué que l'accès aux services d’assainissement, est l’un des défis majeurs pour la majorité des pays africains, notamment la Guinée. Pour Mamadou Diouldé Diallo, qui a ouvert les débats, le renforcement des capacités et le partage de connaissances, grâce à des partenariats entre les opérateurs de l’eau et de l’assainissement, est un moyen efficace pour améliorer la performance des opérateurs.

‘’ L’assainissement inclusif à l’échelle de la ville dont il est question dans ce projet permettra aux villes impliquées notamment, la ville de Conakry, Kindia, Labé et de Kankan de bénéficier des services d’assainissements parfaitement adéquats. Sur le parrainage de l’AAEA et de l’office national de l’eau potable et de l’assainissement du Burkina-Faso, ces villes que je viens de citer vont développer des approches globales d’assainissements qui englobent entre autres : la planification à long terme, l’innovation technique mais aussi et surtout les réformes institutionnelles et la mobilisation des fonds’’, a indiqué Mamadou Diouldé Diallo, Directeur Général de la SEG.

Aux dires du DG de Société des Eaux de Guinée, l’AAEA est une organisation à but non lucratif qui regroupe les sociétés de production et de distribution d’eau potable sur le continent africain. Elle regroupe aussi les sociétés qui assurent la fourniture des services d’assainissements, les fournisseurs de matériels dédiés au métier de l’eau, les fournisseurs de produits chimiques et biens d’autres concepteurs de solutions dans le cadre de l’eau. Cette association regroupe plus de 200 membres provenant de 45 pays de continent et d’ailleurs.

‘’ L'objectif de l’AAEA est d'accompagner ses membres en vue de la réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d’accès des populations à l’eau potable et aux services d’assainissements. La qualité et la couverture des services par les opérateurs d’assainissement sont parfois en inadéquation en raison de plusieurs facteurs, notamment : le manque de ressources financières pour les investissements majeurs, la faiblesse des cadres règlementaires, le manque de compétence en matière de gestion, d’exploitation et d’entretiens des systèmes d’assainissements et autres’’, a déroulé Mamadou Diouldé Diallo.

Pour l’ancien secrétaire général du ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement, cette situation est aggravée par une croissance démographique rapide et une urbanisation tentaculaire et incontrôlée.

M’baye Beguedé, coordinateur senior des programmes d’assainissement de l’Association Africaine de l’Eau, invité dans la capitale guinéenne, a pour sa part indiqué que cette activité est un projet de renforcement de capacités de l'AAE, financé par la fondation Bill et Melinda Gates (philanthropes américains) et l’USAID.

L’objectif est d’accompagner les compagnies d’eau et d’assainissements ainsi que les municipalités en charge de l’eau et de l’assainissement en Afrique pour renforcer leurs capacités afin de mieux accroitre leurs capacités dans la délivrance d’un service d’assainissement inclusif, a précisé l'expert.

‘’ C’est un programme qui va se dérouler dans plusieurs villes de la Guinée. L’objectif est de permettre que l’assainissement dans ces villes soit amélioré et que les populations aient d’avantages accès à des solutions d’assainissement améliorées. L’Assainissement est un besoin urgent au niveau de la Guinée. On se rend compte que les autorités du pays ont mis l’assainissement au cœur de leurs priorités. C’est ce qui explique que la Guinée soit une des cibles de l’AAE’’, a expliqué M. M’baye.

Pour le maire de la commune de Ratoma, cet atelier qui concerne la Guinée et les guinéens vient à point nommé. Car dit-il, les problèmes d’eau et d’assainissement doivent intéresser tout le monde.

‘’C’est la raison pour laquelle j’ai été motivé à prendre part à cet atelier pour savoir de quoi il s’agit. Nous demanderons aux populations au sortir de cet atelier d’utiliser rationnellement l’eau et d’assainir leur environnement. Ça y va de l’avantage de tous les citoyens’’, a dit Issa Soumah.

Ouo Ouo Koulemou, représentant de l’AAEA au sein de la société des Eaux de Guinée, a quant à lui rappelé que cette association panafricaine a choisi ces villes de Guinée, pour les appuyer dans le cadre de l’assainissement. ‘’ Notre mission est d’accompagner cette association afin que ce projet réussisse dans les villes concernées", a-t-il martelé.

De son côté, Diallo Ousmane, président de l’association des vidangeurs de Guinée, a montré qu’on ne peut pas dissocier l’assainissement et l’eau. Tous les pays, dit-il, où cela a marché ont pu concocter une synergie entre les deux secteurs, que sont l’eau et l’assainissement.

‘’Cet atelier est un très bon début pour les opérateurs privés que nous sommes. Notre vision est de faire de l’assainissement professionnel. Et qui parle d’assainissement professionnel parle de structuration et elle doit venir de l’Etat’’ a indiqué le président de l’association des vidangeurs de Guinée.

