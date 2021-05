Général "Bafoé" brise le silence : " Le jour où l’Union européenne…"

CONAKRY-Des députés européens ont transmis une liste de 25 personnalités guinéennes qu'ils soupçonnent d'avoir joué un rôle dans les récentes violations des droits humains en Guinée, surtout, dans le sillage du référendum constitutionnel. Les eurodéputés réclament auprès de la commission européenne, des sanctions. Cité dans cette liste, l'actuel directeur général de la Police nationale a réagi.

Interrogé par Africguinee.com, le Général Ansoumane Camara Bafoé, déclare qu'il a la conscience tranquille. Il jure qu'il n'a jamais assisté au renversement même d’un chien à plus forte raison d’un être humain.

« C’est ma première nouvelle. Au lieu de mettre mon nom, ils n’ont qu’à venir me demander ma part de (vérité). Qu’est-ce que j’ai fait de grave ? Ont-ils des preuves contre moi ? (…). On a fait quoi ? Moi, je suis tellement fier et conscient de ce que je fais que le jour où l’Union européenne va avoir une preuve que j’ai participé à l’assassinat d’un citoyen ou à la blessure grave d’un citoyen, je me mettrai personnellement à leur disposition. C’est aujourd’hui qu’ils m’ont connu.

Pendant les 24 ans du général Lansana Conté, j’ai travaillé (même) pour le chef de file (Cellou Dalein Diallo, Ndlr). Quoique vous disiez parce que je suis l’actuel directeur général… vous ne verrez pas les noms de Bangaly Kourouma, de Garé parce qu’ils ne sont plus là. Donc, j’assume, il n’y a pas de problème. Mais je sais qu’ils ne sont pas bêtes. J’espère que ce n’est pas une intimidation, mais pour avoir la vérité…. je suis tranquille. Billahi, je n’ai jamais assisté au renversement même d’un chien à plus forte raison d’un être humain. Je peux jurer ma main sur les 2 livres saints, je suis tranquille avec ma conscience. S’il y a mon nom ce n’est pas grave », a-t-il réagi.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

