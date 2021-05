Cellou invité à un colloque à Lomé : l'opposant pourra-t-il voyager ?

CONAKRY-Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est invité à participer au colloque international de Lomé sur la monnaie Eco prévu du 26 au 28 mai 2021. Déjà sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire, reste à savoir si les autorités guinéennes vont autoriser Cellou Dalein Diallo à prendre part à cette rencontre.

Selon la note d’invitation consultée par Africaguinee.com, ce colloque va «réunir divers spécialistes et experts, professeurs, docteurs, doctorants, étudiants, personnalités d'intérêt autour des questions d'actualité sur le développement économique". Les participants vont réfléchir sur la transition vers I'ECO et l'urgence du développement de l'Afrique, ensuite définir une feuille de route à soumettre aux Chefs d'Etat et de Gouvernements de la CEDEAO.

Cellou Dalein Diallo est invité à ce colloque en même temps que d’éminents économistes africains comme Lionel Zinsou ancien Premier Ministre du Benin, Caros Lopez ancien Président de la CEA et Kako Nupubko commissaire de l’UEMOA. L’objet du colloque est de faire le point sur le processus de création de la monnaie commune de la Cedeao et de formuler des recommandations.

Le principal opposant guinéen est invité en raison de "son expertise" sur le thème du colloque intitulé « Du FCFA à l'ECO : quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ? », selon la lettre d'invitation. Cellou Dalein Diallo est attendu dans la capitale togolaise à partir du 25 Mai. Va-t-il pouvoir y prendre part ? Rien n’est moins sûr sachant qu’il est sous le coup d’une interdiction de voyager en dehors du pays.

Après une première tentative en décembre 2020, Cellou Dalein Diallo a été empêché une deuxième fois le 16 mars de sortir du pays. Pas plus tard que le 15 mai, l’un de ses vice-présidents en l’occurrence Fode Oussou Fofana a, lui aussi, été interdit de voyager.

