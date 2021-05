INTEGRA : 25 Jeunes entrepreneurs de Labé et Pita bénéficient d'un accompagnement de 6 mois

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne a procédé le lundi 03 Mai dernier, au lancement officiel du programme d’accompagnement de 25 jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans dont 11 femmes en présence de Mr Safioulahi BAH, Préfet de Labé. Durant 6 mois, ces jeunes entrepreneurs issus des préfectures de Labé et Pita bénéficieront d’un accompagnement technique et financier visant la structuration et le développement de leur projet.

Dans le cadre du parcours d’accompagnement mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ce sont au départ 80 jeunes de Labé et Pita qui ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidature pour une formation de trois jours sur l’idéation et la créativité entrepreneuriale réalisée au mois de mars dernier. INTEGRA a ensuite sélectionné 25 de ces jeunes pour une formation approfondie de 6 mois.

M. Safioulahi BAH, Préfet de Labé dans son intervention a tout d’abord félicité les sélectionnés avant de les encourager : « vous devez être fiers d’intégrer le parcours d’accompagnement des entrepreneurs mis en œuvre par le PNUD à travers le Programme INTEGRA. Nous croyons en vous et profitez de cette expérience pour réaliser votre rêve. L’ambition de faire de la Guinée, la locomotive de l’Afrique ne sera effective que grâce à votre implication. »

M. Elhadj Mamadou DIALLO, Coordinateur du programme INTEGRA au compte du PNUD est revenu sur les objectifs de ce programme : « Nous souhaitons à travers cette initiative, accompagner les projets qui sont porteurs, dotés d’un fort potentiel de succès. Ces jeunes entrepreneurs présents aujourd’hui ont fait preuve d’une assiduité et d’une témérité durant la phase de présélection. Les renforcements de capacité dont ils bénéficieront au cours de cet accompagnement permettront de booster durablement le développement de leur projet ».

M. Youssouf Saran Donzo, Directeur National Adjoint de la Direction Nationale de l’Emploi des Jeunes, déclare quant à lui : « L’un de nos objectifs majeurs est la création de 100.000 entreprises viables, durables et compétitives. Cette volonté devient progressivement réelle d’une part, grâce à la mise en place de dispositifs techniques, réglementaires favorables à l’émergence et à la consolidation de l’entrepreneuriat des jeunes mais aussi, au soutien sans faille des partenaires au développement notamment le PNUD dans le cadre du programme INTEGRA. »

Bakayoko Mamadou Malal, membre de la 1ère cohorte de Labé, fait part de son engagement : « Nous sommes conscients de l’opportunité qui nous est offerte et espérons qu’à travers cet accompagnement du programme INTEGRA nous réaliserons nos rêves respectifs et contribuerons à la création d’emplois pour nous et d’autres jeunes. Nous sommes résolument déterminés et engagés à réussir nos différents projets ».

A travers ce type de formation, INTEGRA a assuré depuis 2019, l’accompagnement technique de nombreux jeunes entrepreneurs sur l’axe Conakry-Labé. Certains de ces bénéficiaires ont reçu un fond d’amorçage leur permettant de démarrer ou dynamiser leur activité.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

En définitive, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

