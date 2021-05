Alya Diaby, président de l'INIDH : "Si on laisse l’imam Nanfo, le jour où les femmes…"

CONAKRY-Le président de l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INIDH) s'est exprimé sur l'affaire Nanfo Ismaël Diaby, arrêté et jugé (en ce moment) pour avoir persisté de prier en langue maninka. Pour le Dr Alya Diaby, l'attitude de l'imam n’a rien à voir avec la laïcité. Selon lui, la prière en langue maninka viole la loi.

«L’INIDH ne veut pas rajouter à la confusion. Mais, il faut bien qu’on comprenne la notion d’ordre public, il y a l’ordre religieux, moral, la tranquillité, la paix publique etc. Les libertés publiques s’exercent dans le respect des lois et des règlements. On lui a interdit de diriger la prière, s’il réunit ses fidèles, c’est une infraction, un trouble à l’ordre public. Je ne suis pas en train de juger car, je n’ai pas de compétences particulières. Mais en matière religion, l’accessoire suit le principal. Donc, la prière doit être faite sur la base des versets ou des hadiths», a-t-il déclaré tout en estimant que l’autorité doit prendre ses dispositions.

«Nulle part dans le monde, je n’ai vu des gens prier en français ou dans d’autres langues autre que l’arabe. Je pense que notre imam Diaby trouble l’ordre public, moral, religieux, et donc, il trouble la tranquillité. L’autorité doit prendre toutes les mesures, non pas pour faire mal à Nanfo Diaby, mais pour éviter qu’il y ait des troubles répétitifs à l’ordre public. Si on laisse l’imam Nanfo faire, le jour où les dames vont se regrouper pour choisir une femme imam, on ne pourra pas aller interdire leur prière. Il faut faire attention, le problème qui est là, à mon avis, ça n’a rien à voir avec la laïcité. C’est un problème d’ordre qu’il faut régler par la fermeté et l’assurance», a-t-il prévenu dans une interview à paraître prochainement sur Africaguinee.com.

Le procès de l’imam Nanfo s’est ouvert, ce mardi 18 mai 2021, au tribunal de première instance de Kankan. Le procureur a requis une peine de 2 ans d’emprisonnement et 1 million Gnf d’amende sur la base des articles 698 et 991 du Code pénal.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

