Urgent-Féguifoot : vers la mise en place d'un comité normalisation?

CONAKRY-Se dirige-t-on vers un "nouveau coup de théâtre" dans le feuilleton à rebondissements du fameux congrès de la Féguifoot prévu ce mardi 18 mai 21 ? Rien n'est moins sûr !

Des "informations", selon lesquelles la FIFA (fédération internationale de football association) aurait écrit aux actuelles autorités sportives du pays, pour demander le report de l'assemblée générale élective prévue demain, circulent et inondent la toile depuis quelques heures.

Et pour cause : l'instance internationale de football estimerait que les conditions de la tenue d'une élection libre et transparente ne sont pas réunies. En lieu et place d'une élection, la FIFA exige la mise en place d'un comité de normalisation le temps de démêler tous les écheveaux.

Joint par Africaguinee.com, le président de la commission électorale a assuré qu'ils n'ont reçu aucun document de la FIFA et que le Congrès reste maintenu pour le moment.

"Pour le moment, aucune autorité de la fédération n'a reçu un document de la FIFA allant dans ce sens. On attend d'abord de voir un document avant de trancher. Pour le moment on apprend comme ça. Si on a un document, on pourra réagir", a confié M. Aboubacar Koita, le président de la commission électorale.

Ce nouvel épisode inattendu du feuilleton électoral de la Féguifoot intervient alors que l'exécutif guinéen a été accusé à tort ou à raison d'immixtion dans la gestion des affaires du football. Ce que la FIFA ne tolère pas.

A suivre…

Africaguinee.com