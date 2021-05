Nanfo Diaby placé sous mandat de dépôt : Que risque le prédicateur ?

KANKAN-Le prédicateur en langue Nko, Nanfo Ismaël Diaby, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 17 mai 2021. Son procès devrait s'ouvrir ce mardi 17 mai, a annoncé aujourd'hui, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Aly Touré.

L’imam Diaby a été arrêté le 13 mai, alors qu'il officiait la prière de l'Aid el fitr à son domicile en langue Maninka. Le parquet de Kankan a déclenché une procédure de flagrance contre le prédicateur.

« Nanfo Ismaël Diaby a commencé à prier en langue Maninka depuis 2019. A l'époque, les autorités religieuses et administratives de la place avaient pris la décision lui interdisant toute activité religieuse publique à Kankan (…). Le secrétaire général aux affaires religieuses a pris un acte interdisant à Nanfo Ismaël Diaby d’entreprendre toute activité religieuse publique à Kankan depuis juillet 2020.

Malgré ces différentes interdictions, nous avons été surpris au cours de la fête de l’Aid El Fitr, fête de ramadan, d’apprendre que le matin, à 9 heures, le même Ismaïl Nanfo Diaby a réuni des individus en bon nombre, dans son domicile, pour être leur imam et diriger la grande prière de la fête. C’est pourquoi, nous avons pris toutes les dispositions, pour dépêcher des officiers de la police judiciaire à l’effet d’interpeller Ismaël Diaby, pour répondre de son acte » a expliqué ce lundi le procureur Aly Touré.

Nanfo Diaby a été interpellé par les services du commissariat central de Kankan puis auditionné sur Procès-verbal (PV).

« Nous avons interrogé le suspect (…). Nous lui avons notifié les charges qui pèsent sur lui, à savoir : les preuves rapportées par le ministère public, conformément aux dispositions de l’article 698 du code pénal. Ensuite des manquements aux dispositions réglementaires conformément aux dispositions de l’article 991 du code pénal guinéen qui stipule dans l’article 698 : tout ministre de culte, tout autre leader religieux qui, dans un discours public, appelle à la haine, appelle à rompre à la paix publique, appelle à un désordre total, doit être jugé et condamné d’une peine allant d’un an à trois ans.

L’autre disposition contenue dans l'article 991 est contraventionnelle. Il vient se greffer à l’article 698 qui stipule que, lorsqu’un acte réglementaire est pris à l’encontre d’un individu, lorsque vous bravez cet interdit, vous désobéissez à cet acte réglementaire, c’est contraventionnel. Et sur la base des dispositions de l’article 991, on le poursuivra devant le tribunal. (…) Nous lui avons notifié que nous allons le placer sous mandat de dépôt et nous lui avons notifié qu’il sera jugé demain mardi », a déclaré Aly Touré.

Le ministère public estime que Nanfo Diaby a posé suffisamment d'actes graves, susceptibles de troubler l'ordre public.

"Il doit non seulement être mis en détention pour troubles mais aussi rassurer la population qu’il doit être à la disposition de la justice (…) Nous estimons que le fait de prier en langue Maninka a sérieusement heurté la conscience des citoyens à Kankan. Et quand c’est comme ça, les preuves sont apportées, celui qui en est à l’origine doit être interpellé, c’est qu’on a fait. Tant que ce n’est pas public, ça ne nous regarde pas mais dès l’instant que ça été public, les autorités judicaires doivent prendre leur responsabilité », précise le procureur près le TPI de Kankan.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com