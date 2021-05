Femme enceinte décédée à l'hôpital de Kankan : "l'impunité c'est fini, on va sanctionner si…"

CONAKRY-Une femme enceinte est décédée dans la nuit du dimanche à lundi 17 mai 2021, à la maternité de l'hôpital régional de Kankan, en Haute Guinée alors qu'elle était venue pour une prise en charge médicale.

L'équipe médicale trouvée sur place aurait réclamé la somme de 700.000 GNF, faute de quoi elle ne serait pas prise en charge. C'est dans ces circonstances qu'elle s'est tordue de doleurs de 23h à 4h du matin, heure à laquelle est décédée. L'affaire suscite de l'indignation.

Joint par Africaguinee.com, Dr Damani Keïta, Directeur National des Etablissements Hospitaliers et de Soins au ministère de la Santé a déclaré que des instructions ont été données, en vue de comprendre ce qui s'est réellement passé, auprès des services de santé de Kankan. Ce haut cadre du département de la Santé prévient que des sanctions seront prises, si nécessaire.

«C'est hier nuit que j'ai été informé par rapport à cette femme enceinte qui aurait perdu la vie à cause de 700 mille FG. On va appeler les autorités sanitaires de Kankan, on va s'informer. Mais l'impunité c'est fini. On va sanctionner. J'ai instruit à certains de mes inspecteurs de prendre toutes les informations et si ça nécessite un déplacement de quelqu'un à Conakry, on le fera.

Mais c'est sûr qu'il y aura des sanctions. S'il s'avère qu'il y a une faute thérapeutique ou dans le comportement des agents de santé, il y aura obligatoirement des sanctions. On a commencé de sanctionner et il n'y a plus des sanctions verbales. On sanctionne maintenant (à la hauteur de faute commise), trop c'est trop ! », a martelé Dr Damani Keita.

Une plainte est annoncée contre l'équipe médicale qui était de garde hier à l'hôpital régional de Kankan.

Affaire à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com