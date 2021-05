Epidémie de la fièvre Lassa en Guinée: les "annonces fortes" du Gouvernement...

CONAKRY-Un cas mortel de fièvre hémorragique Lassa a été officiellement signalé en Guinée, par les autorités sanitaires, ce lundi 17 mai 2021. Au regard de cette situation et en application du Règlement Sanitaire International (RSI), le Ministère de la Santé a déclaré aujourd'hui l'Epidémie de Fièvre Lassa dans la Préfecture de Yomou, Région de NZérékoré, d'où est partie la nouvelle épidémie d'Ebola en février dernier.

"Au moment où le Gouvernement Guinéen est en train de déployer des efforts louables pour la double riposte à la pandémie de la COVID 19 et à l'épidémie d'Ebola en Guinée, le pays vient d'enregistrer un cas mortel de Fièvre Lassa dans la Préfecture de Yomou, au courant du mois de Mai 2021", a annoncé ce lundi 17 mai 2021, le Général-Médecin Rémy Lamah.

Lire aussi- Urgent-Guinée : un cas de fièvre Lassa signalé à Yomou…

Une investigation est en cours dans les villages concernés, et à ce jour 30 contacts sont identifiés et suivis, a précisé le ministre de la Santé qui souligne que l'échantillon prélevé sur le cas index décédé est positif à la fièvre Lassa après une double confirmation par les Laboratoires de NZérékoré et celui des Fièvres hémorragiques de Conakry.

Face à cette urgence, le Ministère de la Santé a pris les dispositions urgentes à avoir:

La sensibilisation des populations et des services de santé sur les mesures universelles de prévention et de contrôle des infections;

Le Renforcement de la surveillance épidémiologique et

La prise en charge des cas suspects avec la Ribavirine dans les structures de santé identifiées à cet effet.

Le gouvernement guinéen à travers le ministère de la santé lance un appel à la communauté nationale et aux partenaires internationaux de bien vouloir apporter leur assistance afin de circonscrire l'évolution de cette épidémie.

A suivre…

Africaguinee.com