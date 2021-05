Le camp de Sidya réplique : "Quand quelqu’un qui n’a pas eu son Bac…"

CONAKRY-Leurs relations n'ont jamais été au beau fixe depuis la présidentielle de 2010. Mais ces derniers temps, il y avait une sorte de trêve qui s'est finalement rompue. Sidya Touré et Tibou Kamara sont à nouveau sur le ring.

Tout est partie de la publication d'une tribune acerbe dans la presse dans laquelle, l'actuel Conseiller spécial a descendu en flamme le leader de l’Union des Forces Républicaines (UFR). Intitulée "les échecs de Sidya Touré", la note Tibou Kamara a ciselé sa plume contre l'ancien premier ministre. Piqué au vif par ces attaques, Saïkou Yaya Barry, joint au téléphone par Africaguinee.com, n'a pas mâché ses mots.

« Malheureusement, il n’a de cible que Sidya Touré. Mais cela ne date pas d’aujourd’hui, il le fait pour plaire à ses mentors. Sinon, ce n'est pas quelqu’un qui peut être au sommet de l’Etat aujourd’hui à côté d’un chef d’Etat. Mais c’est le vœu de celui qu’il sert parce que ça plaît à cette personne. Sinon pour qui connait Sidya, qui a servi pays, ne serait-ce que pour cela, on lui doit des égards.

Tout le combat que Sidya cherche à mener, c’est pour le bien-être des guinéens (…) Le seule qui a plus de 500 hectares de plantations qui servent à la population c’est lui, en plus des entreprises qu’il a créé avant même d’être premier ministre dans ce pays. Quand vous voyez quelqu’un qui n’a pas eu son Bac se déchainer sur cette personne, c’est vraiment l’état de notre pays où la pyramide est totalement renversée pour les troubadours qui sont au plus haut sommet de l’Etat », a répliqué Saïkou Yaya Barry, le secrétaire exécutif de l'UFR.

