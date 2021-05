Fodé Oussou empêché de voyager : la "confidence" de Cellou Dalein Diallo...

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a réagi sur fond de confidence suite à l'empêchement de Dr. Fodé Oussou Fofana, de voyager pour la France. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) condamne ce qu'il qualifie "d'abus de pouvoir et violations récurrentes des droits et libertés des cadres" de son parti.

L'ancien premier ministre confie qu'aucune "notification préalable" d'interdiction (de sortie du territoire) n'avait été adressée au vice-président de l'UFDG.

"Dr. Fodé Oussou avait un rendez-vous médical le lundi 17/05/2021 à Paris. C'est son dossier médical qui lui a valu l'autorisation exceptionnelle d'entrée en France qui lui a été délivrée par le Ministère français de l'intérieur", confie l'opposant, avant de condamner cette attitude des autorités guinéennes.

"Je condamne énergiquement ces violations récurrentes des droits et libertés des cadres de l'UFDG et exprime ma solidarité et mon soutien à Dr Fodé Oussou Fofana, victime des abus de pouvoir dont Alpha Condé est devenu coutumier, notamment à l'endroit de responsables de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC", a-t-il condamné.

Africaguinee.com