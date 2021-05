Washington : le Département d'Etat sort un nouveau rapport inédit sur la Guinée…

WASHINGTON-Le Département d'Etat américain vient de sortir un nouveau rapport inédit sur la Guinée ! Après leur note accablante sur la situation des droits humains en Guinée, sortie le 30 mars dernier, les Etats-Unis ont sorti ce 12 mai 21, un nouveau rapport.

Washington a publié son rapport sur la "liberté de religion dans le monde". Votre quotidien en ligne, Africaguinee.com a pu consulter la partie qui concerne la Guinée dont la Constitution stipule que l'Etat est laïc, interdit la discrimination religieuse et prévoit le droit des individus de choisir et de professer leur religion. La note de six pages fournit des informations intéressantes sur la pratique religieuse et surtout de l'influence de l'exécutif, à travers le secrétariat général des affaires religieuses.

Le rapport international sur la liberté religieuse décrit l'état de la liberté religieuse dans chaque pays. Il couvre les politiques gouvernementales violant les croyances et pratiques religieuses des groupes, des confessions religieuses et des individus, et les politiques américaines visant à promouvoir la liberté religieuse dans le monde. Le Département d'État américain soumet les rapports conformément à l'International Religious Freedom Act de 1998.

En ce qui concerne la Guinée, le rapport 2020 des Etats-Unis fait état de l'influence Secrétariat général des affaires religieuses (SRA), affilié à l'exécutif, dans la pratique religieuse, notamment à travers l'orientation des sermons dans les mosquées et églises du pays. La note du département d'Etat, fait également mention de l'arrestation de l'imam Nanfo Ismael Diaby pour avoir dirigé des prières dans une langue locale, mais aussi de la fermeture des lieux de cultes le 26 mars 2020 pour limiter la propagation de l'épidémie de Coronavirus. Le rapport rappelle aussi les violences électorales de mars 2020 au cours desquelles des lieux de cultes ont été détruits dans des heurts opposant "des partisans du gouvernement majoritairement musulmans et des groupes d'opposition principalement chrétiens et animistes".

Africaguinee.com vous propose ci-dessous l'intégralité du rapport concernant la Guinée.

La constitution stipule que l'État est laïc, interdit la discrimination religieuse et prévoit le droit des individus de choisir et de professer leur religion. Le Secrétariat général des affaires religieuses (SRA) a continué de publier des thèmes hebdomadaires à inclure dans les sermons du vendredi dans les mosquées et les sermons du dimanche dans les églises. Bien que la SRA ne contrôlait pas les sermons dans chaque mosquée et église, ses inspecteurs étaient présents dans chaque région et étaient chargés de s'assurer que les sermons des mosquées et des églises étaient conformes aux directives de la SRA. Le 11 juillet, les autorités de la SRA à Kankan, en Haute-Guinée, ont convoqué l'imam Nanfo Ismael Diaby pour avoir continué à diriger des prières dans une langue locale. Diaby et 10 de ses partisans ont été remis à la police par les autorités de la SRA. Après l'intervention du gouverneur de Kankan, Diaby a été libéré le 13 juillet sans qu'aucune accusation formelle n'ait été déposée. Le même jour, des jeunes non identifiés auraient vandalisé sa mosquée et son domicile. Le gouvernement a fermé tous les lieux de culte le 26 mars dans le but de limiter la propagation du COVID-19, et pendant le mois de Ramadan, les médias ont rapporté des cas de mosquées à Kamsar et Dubreka refusant d'obéir à l'ordre du gouvernement en restant ouvertes à la prière. Le gouvernement a annoncé le 3 septembre la réouverture complète des lieux de culte après que les chefs religieux aient publiquement appelé à la levée des restrictions.

À la mi-mars, au moins 30 personnes sont mortes et près de 70 ont été blessées à Nzerekore dans le sud-est du pays pendant plusieurs jours de violence à la suite d'un référendum constitutionnel. Selon les médias et les rapports d'organisations non gouvernementales (ONG), des partisans du gouvernement majoritairement musulmans et des groupes d'opposition principalement chrétiens et animistes se sont affrontés, avec plus de 80 bâtiments, y compris des églises et des mosquées, endommagés ou détruits. L'archevêque de Conakry Vincent Coulibaly a publié le 20 septembre un communiqué dénonçant la tentative de saisie par des villageois locaux de terres appartenant à des institutions catholiques près de Coyah. L'affaire restait pendante à la fin de l'année.

À plusieurs reprises, l'ambassadeur des États-Unis, le chargé d'affaires et d'autres responsables de l'ambassade ont rencontré le secrétaire général des affaires religieuses et d'autres chefs religieux pour discuter de la tolérance religieuse, de la réconciliation et de la cohésion sociale entre les groupes religieux. La Charge a rencontré le Grand Imam pour discuter de l'importance du dialogue interconfessionnel, en particulier au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre. L'ambassade a utilisé les médias sociaux pour partager des messages et des histoires de tolérance religieuse.

Section I. Démographie religieuse

Le gouvernement américain estime la population totale à 12,5 millions (estimation de mi-année 2020). Selon la SRA, environ 85 pour cent de la population est musulmane, 8 pour cent chrétienne et 7 pour cent adhère aux croyances religieuses autochtones. Une grande partie de la population musulmane et chrétienne incorpore des rituels indigènes dans leurs pratiques religieuses. Les musulmans sont généralement des Maliki sunnites; Le soufisme est également présent. Les groupes chrétiens comprennent les catholiques romains, les anglicans, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les adventistes du septième jour et plusieurs groupes évangéliques. Il existe également une petite communauté bahá'íe, en plus d'un petit nombre d'hindous, de bouddhistes et d'adhérents aux croyances religieuses traditionnelles chinoises parmi les résidents étrangers.

Les musulmans constituent une majorité dans les quatre régions du pays. Les chrétiens sont concentrés dans les grandes villes, notamment Conakry, le sud et l'est de la région forestière. Les adeptes des croyances religieuses autochtones sont les plus répandus dans la région forestière.

Section II. Statut du respect par le gouvernement de la liberté de religion

CADRE JURIDIQUE

La constitution stipule que l'État est laïc, interdit la discrimination religieuse et prévoit le droit des individus de choisir et de professer leur religion. Il reconnaît le droit des institutions et groupes religieux de s'établir et de se gérer librement. Il interdit les partis politiques qui s'identifient à un groupe religieux particulier. Ces droits ne sont soumis qu'aux «limites indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie».

Selon la loi, la SRA doit approuver tous les groupes religieux. Les groupes doivent fournir une constitution écrite et une demande à la SRA avec leur adresse et des frais de 250 000 francs guinéens (25 $). Le SRA envoie ensuite les documents au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation pour approbation finale et signature. Une fois approuvé, le groupe devient officiellement reconnu. Tous les six mois, chaque groupe religieux enregistré doit présenter un rapport de ses activités au gouvernement. L'enregistrement auprès du gouvernement donne droit aux groupes religieux à une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les expéditions entrantes et les rend éligibles à certaines subventions énergétiques.

Les groupes religieux non enregistrés n'ont pas droit aux exonérations de TVA et autres avantages. Selon la loi, le gouvernement peut fermer des groupes non enregistrés et expulser leurs dirigeants. Les possibilités de recours judiciaire contre ces sanctions sont limitées.

Les groupes religieux ne peuvent pas posséder de stations de radio ou de télévision.

Le programme obligatoire de l'école primaire n'inclut pas les études religieuses. De nombreux parents envoient leurs enfants dans des écoles coraniques (madrassahs), soit en plus de l'école primaire, soit en tant que forme d'enseignement primaire.

Les imams et le personnel administratif de la principale mosquée de Conakry et des principales mosquées des principales villes des quatre régions sont des fonctionnaires. Ces mosquées sont directement sous l'administration du gouvernement. D'autres mosquées et certains groupes chrétiens reçoivent des subventions du gouvernement pour les pèlerinages.

Le secrétaire général des affaires religieuses (SRA) nomme des directeurs nationaux pour diriger les bureaux des affaires chrétiennes, des affaires islamiques, des pèlerinages, des lieux de culte, des affaires économiques et de la dotation, ainsi que l'inspecteur général. La SRA est chargée de promouvoir de bonnes relations entre les groupes religieux et se coordonne avec d'autres membres du Conseil interreligieux informel, qui est composé de musulmans et de membres d'églises catholiques, anglicanes et protestantes, ainsi que de la SRA.

Le pays est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

PRATIQUES GOUVERNEMENTALES

La SRA a continué à publier des orientations décrivant des thèmes de discussion lors des sermons du vendredi dans les mosquées et des sermons du dimanche dans les églises. Le but déclaré de l'orientation hebdomadaire était d'harmoniser les opinions religieuses afin d'éviter des messages radicaux ou politiques dans les sermons. Bien que la SRA n'ait pas surveillé les sermons dans chaque mosquée et église, ses inspecteurs étaient présents dans chaque région et étaient chargés de s'assurer que les sermons des mosquées et des églises étaient conformes aux directives de la SRA. Les ecclésiastiques jugés non conformes par la SRA ont fait l'objet de mesures disciplinaires. Des écarts par rapport aux directives approuvées ont souvent été signalés dans divers sermons dans les mosquées et autres événements islamiques, mais la SRA a déclaré qu'elle avait du mal à imposer des sanctions disciplinaires.

Dans le cadre de ses mesures visant à limiter la propagation du COVID-19, le gouvernement a fermé tous les lieux de culte le 26 mars. Au cours du mois de Ramadan, selon les médias locaux, il y a eu des cas de mosquées à Kamsar et à Dubreka refusant d'obéir à l'ordre gouvernemental et rester ouvert aux prières. En juin, le gouvernement a autorisé la réouverture des lieux de culte dans les régions à faible nombre de cas de COVID-19. Le gouvernement a annoncé le 3 septembre la réouverture complète des lieux de culte après que les chefs religieux aient publiquement appelé à la levée des restrictions. Étant donné que la SRA occupe un poste au niveau du cabinet, des sources ont déclaré que les associations religieuses étaient en mesure de faire pression efficacement sur la SRA et, à son tour, sur le gouvernement,

Les Témoins de Jéhovah et la communauté baha'ie n'ont pas demandé la reconnaissance officielle. Certains groupes ont déclaré qu'ils préféraient ne pas avoir de relation formelle avec la SRA car un manque de reconnaissance leur accordait plus de liberté, car ils préféraient ne pas être soumis aux réglementations de l'État de la même manière qu'une communauté officiellement reconnue.

Les écoles islamiques étaient répandues dans tout le pays et restaient le forum traditionnel pour l'éducation religieuse. Certaines écoles islamiques étaient entièrement privées, tandis que d'autres recevaient le soutien du gouvernement local. Les écoles islamiques, particulièrement courantes dans la région du Fouta Djallon, enseignaient le programme obligatoire du gouvernement ainsi que des études coraniques supplémentaires. Les écoles chrétiennes privées de Conakry et d'autres grandes villes acceptaient des élèves de tous les groupes religieux. Ils ont enseigné le programme obligatoire mais n'ont pas reçu le soutien du gouvernement et ont organisé des prières chrétiennes volontaires avant l'école.

Le gouvernement a alloué du temps d'antenne gratuit à la télévision nationale appartenant à l'État pour la programmation islamique et chrétienne, y compris l'enseignement religieux islamique, les prières du vendredi depuis la mosquée centrale et les services religieux. Le gouvernement a autorisé la diffusion religieuse sur les radios commerciales privées et a encouragé l'égalité de temps pour les groupes chrétiens et musulmans.

Section III. Statut du respect sociétal de la liberté de religion

À la mi-mars, au moins 30 personnes sont mortes et près de 70 ont été blessées à Nzerekore dans le sud-est du pays pendant plusieurs jours de violence à la suite d'un référendum constitutionnel. Selon les médias et les rapports d'ONG, des partisans du gouvernement majoritairement musulmans et des groupes d'opposition principalement chrétiens et animistes se sont affrontés, avec plus de 80 bâtiments, y compris des églises et des mosquées, endommagés ou détruits. Des ONG ont signalé que les forces de sécurité gouvernementales ne sont pas intervenues pour mettre fin à la violence et que certaines forces de sécurité ont commis des exactions.

Le 20 septembre, l'archevêque de Conakry Coulibaly a publié une déclaration dénonçant une tentative de «saisie» forcée de biens appartenant à des institutions catholiques par des habitants du village de Kendoumayah, situé dans la préfecture de Coyah, alors que l'affaire était pendante devant le tribunal. Le 20 septembre, des villageois musulmans de Susu, qui disaient faire partie du mouvement nativiste de Basse-Guinée «Labesangni», ont barricadé l'entrée et la sortie de Kendoumayah, apparemment pour se partager les terres contestées. Des membres de la communauté de Saint-Jean ont déclaré avoir également été menacés d'agression physique. Selon l'archevêque, le différend remontait à 2014, lorsqu'une femme locale s'est approchée de la communauté en déclarant qu'elle possédait le terrain occupé par la communauté. À la fin de l'année, le différend était devant la cour d'appel de Conakry après que le tribunal inférieur de Coyah a statué en faveur des villageois.

Dans certaines parties du pays, y compris les régions moyennes et supérieures, une pression familiale, communautaire, culturelle, sociale ou économique particulièrement forte a découragé la conversion de l'islam, selon les observateurs.

De nombreux étudiants musulmans non inscrits dans des écoles islamiques privées ont reçu un enseignement religieux dans des madrassahs, dont certains étaient associés aux mosquées et d'autres soutenus par les communautés locales. Contrairement aux écoles islamiques, les madrassahs n'enseignaient pas le programme de l'école primaire obligatoire. Le gouvernement n'a pas reconnu les madrassah et ne leur a pas demandé de s'enregistrer; cela leur a permis de fonctionner librement. Ils se sont concentrés sur les études coraniques et l'enseignement était en arabe plutôt qu'en français. Des fonds d'Arabie saoudite, du Koweït et d'autres États du Golfe ont soutenu certaines madrassahs. La plupart des élèves des madrassahs fréquentaient également des écoles publiques ou privées qui enseignaient le programme obligatoire.

Section IV. Politique et engagement du gouvernement américain

Les responsables de l'ambassade ont régulièrement rencontré la SRA et des représentants des groupes religieux du pays, y compris les grands imams de Conakry, Kankan, Siguiri et Labe; Évêques catholiques et anglicans; et d'autres membres du clergé musulman et chrétien.

Le chargé d'affaires a rencontré le grand imam du pays, Elhadj Mamadou Saliou Camara, à la mosquée Faycal, où il a réitéré le soutien des États-Unis à la liberté religieuse, aux rassemblements pacifiques et au dialogue interconfessionnel. La Charge a également remercié le Grand Imam pour son travail visant à encourager la paix entre les groupes confessionnels lors des élections mouvementées de mars et octobre.

L'ambassade a publié des messages sur ses plateformes de médias sociaux pendant le mois de Ramadan pour encourager la tolérance religieuse.

En juin, l'ambassade, par le biais de ses diverses plateformes de médias sociaux, a rendu publique comment diverses communautés religieuses et chefs religieux aux États-Unis ont travaillé ensemble à travers des valeurs communes partagées de charité et de service communautaire pour aider les voisins dans le besoin pendant la crise sanitaire mondiale du COVID-19.

L'ambassade a également promu la tolérance indirectement à travers ses activités de démocratie et de gouvernance. Les activités comprenaient un engagement avec des personnalités locales influentes, y compris des chefs religieux, afin d'amplifier les messages de consolidation de la paix dans les communautés touchées par des tensions interethniques et religieuses.