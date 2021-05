Littérature guinéenne : A 17 ans, Makémé Konaté sort son premier ouvrage…

CONAKRY- C’est sans doute l'une des plus jeunes écrivaines de Guinée. Makémé Konaté, a été piquée très tôt par le virus de l'écriture. Cette étudiante en licence, à l’Université général Lansana Conté de Sonfonia, vient de publier son tout premier ouvrage, un recueil de poèmes intitulé « Vagues de Vers ». Agée de 17 ans, l'activiste des droits de la femme, a dédicacé son tout premier livre, le 20 avril 2020.

‘’Vagues de Vers’’ est un recueil de poèmes de 90 pages. Le livre est composé de 55 poèmes. Dans cet ouvrage, l’auteur aborde tous les sujets de la société notamment les violences faites aux femmes en général : mariages précoces, mariages forcés, violences conjugales, la déscolarisation de la jeune fille, l’amitié, l'amour des lettres, la justice.

«C’est un recueil de 90 pages et 55 poèmes. Je parle de mon quotidien, de ma vision des choses, je parle de la femme, de la justice, de l’espoir et du désespoir, de la scolarisation, de l’enfance » explique Makémé Konaté, interrogée par Africaguinee.com.

A travers son ouvrage poétique, la jeune écrivaine espère redonner de l’espoir à la jeunesse guinéenne, plongée pour la plupart dans le désespoir. « Consciencieusement, je sais que beaucoup de mes lecteurs ou lectrices se verront dans mes poèmes. Le but est de toucher le maximum de gens, des jeunes filles et garçons afin qu’ils se disent que tout n’est pas perdu. Donc, on peut traverser beaucoup d’obstacles et réussir. C’est un livre qui est adapté aux enfants, aux adolescents, aux adultes et très facile à lire. J’espère qu’il permettra aux adolescents de se poser beaucoup de questions dont ils découvriront les réponses dans mon ouvrage », espère la jeune écrivaine.

‘’Vagues de Vers’’ n'est qu'un avant-goût, car l’auteure envisage d’aller loin dans cette aventure. "Elle n’aura pas de limite", promet-elle. Vagues" de Vers’’ est disponible avec l’auteure joignable au 628 41 21 33.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28