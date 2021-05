Dr Oussou se confie : "j'ai un problème vital, je risque de perdre mon..."

CONAKRY- Comme nous l'avions annoncé précédemment, le vice-président de l’UFDG, Dr Fode Oussou Fofana, a été empêché de voyager ce samedi 15 mai. L'opposant a été bloqué à l'aéroport international Conakry-Gbessia, ce soir alors qu'il voyageait pour la France pour des raisons de santé.

Joint par Africaguinee.com, l'ancien président du groupe parlementaire libéral démocrate, a confié que les raisons pour lesquelles il voyageait sont purement vitales.

"Mon médecin a vu le ministère de l’intérieur français, qui m’a amené des papiers m’autorisant à voyager. Je suis arrivé à l’aéroport à l’agence Air France dans le but de remplir mes formalités de voyage. Les gens m’ont dit qu’on m’embarque pas. J’ai demandé : les instructions viennent de qui ? On m’a dit qu'elles venaient du commissaire de l'aéroport. Je suis allé voir le commissaire pour lui demander pourquoi je ne dois pas voyager. Ce dernier me dit qu'il n’est pas le procureur. Ensuite, je lui ai dit ‘’si vous n’êtes pas le procureur pourquoi vous donnez des instructions’’. Il m’a dit qu’il n’a pas donné des instructions. Ensuite, je suis allé voir les gens de Air France qui m'ont demandé de ne pas les mettre en mal avec les passagers. Entretemps, le commissaire a pris la tangente, il est parti", a expliqué l'opposant.

Dr Fodé Oussou Fofana souligne qu'il a un problème vital. Il doit subir une intervention. Son médecin lui aurait dit que s'il ne voyage pas, il ne lui donne aucune garantie.

"J’ai un problème vital. Je dois subir une intervention sur mon œil que je traite depuis 16 ans. C’est le médecin qui a écrit pour dire que ‘’si je ne viens pas, il ne garantit rien’’. Lui-même il a fait des démarches en France pour dire : ‘’j’ai un malade qui risque de perdre son œil si jamais il ne l’opère pas parce que le glocon se dégrade ’’, a expliqué Dr Fofana.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com