Affaire "mandat d'arrêt" contre Antonio Souaré : Ce qu'on en sait...

CONAKRY-Un mandat d'arrêt a-t-il été émis contre Mamadou Antonio Souaré ? Le procureur du tribunal de première instance de Kaloum, Alpha Sény Camara, contacté par Africaguinee.com, n'a pas souhaité trancher.

"Il y a des sujets dont je n'ai pas envie de discuter pendant que je suis en famille", a confié le procureur de Kaloum, contacté par Africaguinee.com, sans plus de détails.

Joint par notre rédaction, le concerné Mamadou Antonio Souaré a déclaré qu'il se trouve à Kigali pour une réunion. Contacté par nos soins, un de ses avocats a indiqué qu'il n'a pas encore vu d'acte et donc, ne saurait se prononcer. Il précise qu'il ne sait pas, pour l'instant, si monsieur Souaré fait l'objet de poursuites ou non.

"Avez-vous vu la copie du mandat ? Moi je ne l'ai pas encore. Ceci étant, je ne saurai me prononcer sur un acte que je n'ai pas vu encore. Et puis on parle d'un mandat pris samedi qui n'est pas un jour ouvrable. Donc, je serai surpris. Pour l'instant, je ne sais pas si monsieur Antonio Souaré fait l'objet de poursuites. On s'en tient ça, on verra ce qui en sera", a indiqué un des avocats de M. Souaré.

Mamadou Antonio Souaré est un mécène dans le milieu du football en Guinée. Il a été contraint de retirer sa candidature dans la course à la présidence de la féguifoot, alors qu'il voulait briguer un second mandat. Quelques jours plus tard, il a reçu une visite nocturne inopinée de gendarmes à son domicile. Des agents qui étaient venus dit-on rappeler la garde qui assurait sa sécurité.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com