Sahara marocain : Conakry favorable à une "solution politique négociée"…

CONAKRY-Les ministères des affaires étrangères marocain, Nasser Bourita et guinéen, Ibrahima Kalil Kaba se sont entretenus par visioconférence, mardi 11 mai 2021, dans le cadre de la consolidation des liens de solidarité et de coopération fraternelle, existant entre le Maroc et la Guinée, a appris Africaguinee.com.

A cette occasion, a-t-on appris, le chef de la diplomatie guinéenne, a renouvelé l’appui ferme de la Guinée, à une solution politique négociée, consensuelle et définitive du différend sur le Sahara marocain et au respect de la décision 693, adoptée au niveau des Chefs d’Etat africains.

Un communiqué publié à cet effet a indiqué que les deux ministres ont eu un large échange de vues sur les relations bilatérales, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Dans leurs discussions, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations entre les deux pays, touchant à tous les aspects de coopération, notamment les mines, l’agriculture, la pêche, le transport aérien et maritime, l’habitat, l’eau et l’électricité, l’agroalimentaire, les banques, l’assainissement et le domaine du culte.

“Le ministre Nasser Bourita a réitéré les remerciements du Maroc à la Guinée pour son appui constant et ferme à l’intégrité territoriale du Maroc dans les instances régionales et internationales et par ses actions sur le terrain, notamment l’ouverture à Dakhla d’un Consulat Général de la Guinée, en janvier 2020, et le soutien exprimé à l’action du Royaume après la libération du passage au poste frontière d’El Guergarat entre le Maroc et la Mauritanie”, rapporte le média marocain 2m.ma.



Pour sa part, a ajouté la même source, le ministre guinéen des Affaires étrangères au cours de cet entretien, a renouvelé “l’appui ferme de son pays à une solution politique négociée, consensuelle et définitive du différend sur le Sahara marocain et au respect de la décision 693, adoptée au niveau des Chefs d’Etat africains, au Sommet de l’Union africaine de Nouakchott, en juillet 2018, affirmant l’exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d’une solution politique, mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara”.

La Guinée et le Maroc ont une longue histoire sur le plan de la coopération bilatérale. MM. Bourita et Kaba ont, à cette occasion, commémoré la contribution multiforme apportée par les deux pères de l’indépendance, le Roi Mohammed V et Ahmed Sékou Touré, en faveur de la libération des peuples africains du joug colonial et pour l’intégration africaine.

Abdoul Malick Diallo

Africaguinee.com