Les « échecs » de Sidya Touré… (Tibou Kamara)

Ces derniers mois, Sidya Touré a échoué à se présenter à des élections et les gagner. Il a échoué à travailler avec le Président et le remplacer.

Il a échoué à déstabiliser le pays, en désespoir de cause, à quitter la Guinée, et d'y revenir, la conscience chargée.

Il échoue à faire de la politique, loin de la Guinée et des Guinéens et espérer être entendu de quelqu'un, n'ayant plus d'électeurs et n'étant plus crédible, aux yeux de personne.

L'union des fretins de la République ne fait plus rêver personne, et Sidya Touré est devenu un cauchemar pour lui-même.

Le professeur Alpha condé travaille pour la Guinée, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, sans repos ni répit, quand d'autres sont au chômage et ont été congédiés par le peuple.

Mourir autrement.

La bêtise est notre ennemi.

Tibou Kamara