Humanitaire : La société Alport Conakry SA donne le sourire aux démunis…

CONAKRY- La société Alport Conakry SA, filiale du Groupe Albayrak, détentrice d'une concession au Port autonome de Conakry, a une nouvelle fois fait parler son cœur, à l'occasion du mois et de la fête de ramadan, qui vient de finir. Elle a donné le sourire aux démunis, en leur offrant d'importantes quantités de vivres et des vêtements de fête.

A travers le "Mouvement Construire l'Avenir c'est Maintenant", qui rassemble ses jeunes travailleurs, Alport Conakry SA, a fait des dons tout au long du mois saint de ramadan. Ces œuvres de charité visent à venir en aide aux nécessiteux, en vue de leur atténuer le fardeau de la dépense pendant le mois de pénitence. Ainsi, le mouvement a distribué des vivres composés de riz et du sucre, dans les 5 communes de Conakry aux plus démunis.

A l'occasion de la fête de Ramadan également, le Directeur Général d'Alport Conakry, Monsieur Mustafa Levent ADALI, en dépit de son agenda chargé, a jugé utile d'accompagner le Mouvement, dans ses actions humanitaires, en donnant du sourire aux enfants déshérités de 3 Orphelinats de Conakry. Ce sont les Orphelinats la Voix des sans voix de Hafia, Akouna Matata de Dapompa et Abou Mengué.

Chez les bénéficiaires, c'est la grande satisfaction. En témoigne ce témoignage de la maman la Voix ds Sans Voix qui a prié pour que la relation de confiance et d'entente qui existe entre la société Albayrak et le président de la République Alpha, soit renforcée.

"La société Albayrak nous a apportés des habits de fête, on ne peut pas trouver de qualificatifs pour les remercier. Seul Dieu pourra le faire. Nous ne pouvons que prier pour eux et prier afin que leur relation avec le professeur Alpha Condé soit de plus en plus solide et durable.

Tout ce travail sérieux qu'ils sont en train de réaliser, que Dieu les protège. Ce qu'ils nous ont apportés, que Dieu remplace par des milliards. Que Dieu bénisse leur chef. Nous n'avons rien, mais on se confie à Dieu et à ces bonnes volontés comme la société Albayrak", a-t-elle témoigné.

Toutes ces activités réalisées au cours du Mois Saint de Ramadan ont été rendues possibles grâce au soutien de la Direction Générale Alport Conakry. Le "Mouvement Construire l'Avenir c'est Maintenant", a pour objectif phare de mettre en avant les acquis de la société Alport Conakry SA.

Il se veut aussi être un Mouvement qui œuvre pour permettre aux jeunes travailleurs d’Alport de s’épanouir dans leur milieu de travail. Ce n'est pas tout. Ce Mouvement ambitionne aussi d’aider à la lutte contre la désinformation, en encourageant les jeunes à mieux s’imprégner des réalités du Port de Conakry.