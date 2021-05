Guinée : l'invite de Cellou pour faire "échouer" Alpha Condé…

CONAKRY-Dans un entretien accordé à Africaguinee.com, Cellou Dalein Diallo, a une nouvelle fois appelé au rassemblent et à la mobilisation pour, dit-il, faire barrage à ce qu'il qualifie de politique de "division suscitée et encouragée" par le président Alpha Conde.

"Je voudrais exhorter au rassemblement et a la mobilisation. Le rassemblement pour mettre en échec la politique de division suscitée et encouragée par Alpha Conde consistant a opposer les ethnies les unes aux autres. Le rassemblement et la mobilisation de tous ceux qui veulent œuvrer a la refondation de l’État et a la promotion de la réconciliation, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

J’invite tous mes compatriotes conscients des risques et menaces que la politique actuelle d’Alpha Conde fait peser sur ces valeurs à se mettre ensemble pour imposer le respect de nos droits et libertés", a lancé l'ancien premier ministre.

