AKB titille Antonio : "Personne ne peut m'influencer à cause de ses avoirs..."

CONAKRY-Taxé d'être le candidat de Mamadou Antonio Souaré, dans la course à la présidence de la féguifoot, prévue le 18 mai prochain, Aboul Karim Bangoura "AKB", est sorti de sa réserve pour bien repréciser les choses. "Je ne suis le candidat de personne…", a-t-il déclaré, interpelé ce vendredi 14 mai 2021 par Africaguinee.com, lors d'une conférence de presse à Conakry.

"Me taxer de candidat de monsieur Antonio Souaré, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de ma propre personne et pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne les en veux pas. Ma proximité avec monsieur Antonio Souaré, n'a rien à voir avec mon envie d'aider le football guinéen en tant que Président.

Je rappelle qu'en 2015, j'étais déjà candidat à la présidence de la féguifoot. M. Antonio à l'époque, était président de la ligue guinéenne de football, et il avait supporté le candidat Salifou Camara. Cela ne m'a pas empêché de suivre mon chemin (…) Donc, ces raccourcis… je suis un homme responsable, indépendant et surtout personne ne pourra m'influencer par rapport à ses avoirs. Seule ma conviction m'amènera à choisir le chemin d'aider le foot.

Je ne suis pas le candidat de monsieur Souaré. La preuve : vous avez suivi dans une de ses sorties, apparemment il a dit le nom de celui qu'il supportait. Mais cela ne fait ni chaud, ni froid. Je ne suis candidat de personne", a tranché l'ancien international guinéen.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

