L'imam Saliou Camara avertit : "Ceux qui pourfendent les imams en les traitant de corrompus..."

CONAKRY- Dans son Sermon, à l'occasion de l'Aïd El Fitr, célébrée ce jeudi 13 mai en Guinée, le Grand Imam de la mosquée Fayçal, a invité les fidèles musulmans à s'éloigner du mensonge de la médisance. Elhadj Mamadou Saliou Camara, a également dénoncé les comportements de certains sur les réseaux sociaux, qui, selon lui, passent leur temps à s'attaquer à des honnêtes gens.

Le religieux avertit que ces agissements sont contraires aux préceptes de l'islam et de la sunna du Prophète. Ils invitent les fidèles musulmans à poursuivre les bonnes œuvres en s'éloignant de Cheytane. L'imam Ratib invite les Guinéens à cultiver l'amour, la paix, l’unité, entre les citoyens.

Africaguinee.com, vous propose ci-dessous, les points saillants de son sermon tenu au centre islamique de Donka.

Mes frères et sœurs en Islam, nous rendons grâce au clément, le miséricordieux en ce jour béni de l’Aïd El Fitr. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d’observer le jeûne.

Aujourd’hui, il nous recommande de manger et de lui rendre grâce. Je vous exhorte de continuer à louer Dieu comme vous l’avez fait pendant le mois de Ramadan. C’est le sens de notre sermon aujourd’hui. Faisons l’effort de nous éloigner des mauvaises choses et de fortifier notre religion. Nous devons nous interdire d’être adeptes de Cheytane et de ses corollaires.

Dieu a dit : "ceux qui sont ses serviteurs sont ceux qui croient en lui et qui ont peur des préceptes du livre saint. Quand ils entendent les enseignements du Coran, ils deviennent plus vertueux (…). Il y a certains, parmi nous aujourd’hui, ils ne reviendront à la mosquée que l’an prochain, du moins s’ils sont en vie. Nous demandons au seigneur de ne pas faire partie de ce groupe.

Les 5 prières sont obligatoires et tâchons de ne pas l’occulter. Les croyants sont ceux qui aident les pauvres (…), ou qui croient en la parole du prophète Muhammad et qui savent que Dieu est omnipotent. Les croyants sont aussi, ceux qui ont les moyens et qui aident à soigner le pauvre (Miskine) et lui rendre service, puisque le seigneur pouvait te mettre à la place de celui qui te quémande aujourd’hui.

Au retour à la maison après cette grande prière, je demanderai à tout un chacun d’exhorter son prochain à la culture de l’amour, de la paix. Ne soyons pas de ceux qui ressemblent aux adeptes de Cheytane.

Des colporteurs de fausses rumeurs et de mensonges. Actuellement les menteurs ont un porte étendard que sont les réseaux sociaux qui sont là pour les aider à divulguer les fausses rumeurs.

Leurs langues se délient pour dresser les citoyens les-uns contre les autres. Si tu as un plan maléfique pour détruire l’harmonie et la quiétude des paisibles populations, sache que Dieu aussi a son plan et il t’attendra. Que le seigneur nous préserve de ce genre de personnes proches de Cheytane.

Nous prions Dieu de mettre fin à cette pandémie qui a anéanti plus d’un à travers le monde. Un des Proche du Prophète nous a énoncé : pour être un bon musulman, il faut savoir se garder de dire des contrevérités. Il ne faut pas mentir, quand tu n’es pas associé à quelqu’un, tu n’as aucune information sur la personne, tu n’as aucun droit de vilipender cette tiers personne sur l’Internet. Cela est une diffamation de caractère.

Vous trouverez votre rétribution devant le Tout puissant. Le prophète a dit de ne pas mentir sur lui (…), celui qui le fait n’a de place que dans la géhenne.

Donc pour ceux qui pourfendent les imams et les traitant d’Imams corrompus sans preuve de ce qu'ils avancent, auront leurs récompenses ici-bas avant l’au-delà.

Nous remercions le Tout puissant que nos chefs aient pu nous autoriser à faire cette grande prière malgré les contraintes sanitaires. Nous prions Dieu de ne plus replonger dans nos vieilles habitudes qui consistent à nous éloigner des principes de l’Islam.