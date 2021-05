Kassory : "Le Gouvernement travaille pour atténuer les difficultés actuelles..."

CONAKRY- Le Premier ministre a livré un message d'espoir à ses compatriotes à l'occasion de la fête de l'Aid El Fitr célébrée ce jeudi 13 mai 2021, en Guinée.

Face aux difficultés actuelles auxquelles les guinéens sont confrontés, Ibrahima Kassory Fofana, assure que le Gouvernement, sous le leadership du président de la République, travaille pour les atténuer.

"Le Gouvernement travaille pour résoudre les difficultés, le président de la République travaille activement pour que les difficultés actuelles qui ne sont pas seulement celles de la Guinée, mais du monde, puissent être atténuées (…) Je pense notamment à la jeunesse pour dire que le Pr Alpha Condé travaille pour que l'avenir soit plus prévisible et amélioré ", a lancé le Chef du Gouvernement guinéen, appelant à la paix et à l'unité.

A suivre...

Africaguinee.com