Aïd-el-fitr : les "vérités" de l'imam Elhadj Mamadou Badrou Bah…

LABE-Le grand imam de Labé, ville de la moyenne Guinée foncièrement ancrée dans l'islam, a tenu un sermon de "vérité", ce jeudi 13 mai 2021, à l'occasion de la fête de l'Aïd-el fitr.

Elhadj Mamadou Badrou Bah, a invité les fidèles de se garder de retomber dans les mauvaises habitudes. Il exhorte les riches à venir en aide aux nécessiteux, conformément aux enseignements de l'islam. Le religieux appelle les fidèles à implorer la grâce de Dieux et de promouvoir l'unité et l'entente.

« Continuez à adorer Allah, vous fidèles musulmans, rappelez- vous de celui qui donne tout. N'oubliez pas, si en ce moment tout ce qui vient à la gorge est doux, un jour viendra où vous ne pourrez rien avaler, rappelez-vous de votre créateur, un jour viendra où vous allez regarder à gauche et à droite de votre voisinage, vous trouverez que beaucoup ont répondu à l’appel à Dieu. Il laisse parfois des femmes veuves, des filles et garçons orphelins. C’est comme ça, jusqu’au jour de la résurrection. Cherchons la grâce de Dieu pour ce jour.

Donc, continuons à invoquer le Tout-puissant pour qu’il nous pardonne nos péchés et nous accorde le paradis. Je vous demande de ne pas travailler pour cette vie seulement, si vous ne travaillez pas pour le paradis, sachez que vous n’aurez rien eu. Celui qui gagne une fortune dans cette vie, il ne l’utilise pas pour gagner le paradis, cela deviendra un fardeau pour lui le jour de la résurrection. Que Dieu nous en garde (…). Allah, nous a dit de ne pas accepter d’être trompé par cette vie d’ici-bas, n’acceptez pas que Satan vous trompe. Le mois de ramadan est fini, on dirait que c’est un rêve. Hier encore, les gens avaient des inquiétudes à propos de ce mois de pénitence, aujourd’hui il est passé. La vie est ainsi faite, tout ce qui arrive passera », a indiqué Elhadj Mamadou Badrou Bah, dans son sermon à l'occasion de l'Aid El fitr, ce jeudi 13 mai 2021.

L’imam Ratib de la mosquée de Labé rappelle les fortunés qui n'utilisent pas leur fortune pour accompagner la religion musulmane, que c’est une perte pour eux. Elhadj Badrou Bah demande à ces personnes de faire beaucoup attention pour ne pas être victimes de la malédiction de Dieu.

« Le ramadan est parti (…) parmi ceux qui ont jeûné il y en a qui ont bénéficié de la grâce divine. Mais il y a d’autres, si ce n’est pas la miséricorde d’Allah, ils auront sa malédiction. (…) Si vous adorez Dieu pendant tout le mois de ramadan et dès après vous arrêtez pour suivre Satan, comme si le mois de pénitence seulement allait suffire pour toute une année, dites- vous alors que ce que vous avez fait pendant ce ramadan, ne sera pas considéré par Dieu. Ne dites pas que le ramadan est parti, puis vous reprenez les mauvaises habitudes. Chacun d’entre nous sait c’est qui est licite et ce qui ne l'est pas. Sachez que de la façon dont Dieu est propriétaire de ce mois de pénitence, c’est comme ça que les autres mois lui appartienne aussi. Dieu n’aime pas qu’on viole les principes de l’islam (…). Il aime être adoré tout le temps jusqu’à la mort. Donc, donnez des sacrifices aux nécessiteux et renforcez les liens entre vous », a insisté l’imam de Labé.

A suivre…

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com